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Vergide yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek 'İlk adım' diyerek duyurdu... Köklü değişimin kapısı aralanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi uygulamalarında dijitalleşme döneminin başlayacağını açıkladı. Bakan Şimşek, mükellefler için zaman ve maliye bakımından önemli kolaylık sağlanacağının altını çizdi.

Vergide yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek 'İlk adım' diyerek duyurdu... Köklü değişimin kapısı aralanıyor

Bakan Şimşek, Bakanlık olarak vergi uygulamalarında dijitalleşme dönemini başlattıklarını söyledi. Bu amaçla gereken mevzuat düzenlemelerini de yaptıklarını belirten Şimşek, şu sözleri kullandı:

"Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde Bakanlığımız tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarının kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenleme sayesinde kamusal denetim süreçlerinin köklü ve dijital bir dönüşüm geçirmesi hedefleniyor"

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İŞLEMLER ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Şimşek, defter ve belgelerin ibraz edilmesi, tutanakların düzenlenmesi, görüşme sağlanması gibi vergi incelemelerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlık tarafından gerekli sistemlerin oluşturulduğunu anlatarak, "Böylece vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak" ifadesini kullandı.
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TÜM HİZMETLERİ KAPSAYACAK İLK ADIM

Bu alandaki dönüşüm sürecinin devam edeceğini vurgulayan Şimşek, bu düzenlemelerin, izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri, gönüllü uyum gibi pek çok kamusal hizmeti kapsayacak dönüşümün ilk adımı olduğunu bildirdi.

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Şimşek, bu tarz kamusal hizmetlerde daha çok mükellef ile Bakanlık personelinin fiziksel olarak bir araya geldiğini, tutanakların kağıt ortamında düzenlendiğini anımsatarak, "Gerçekleştirilen dönüşümle beraber tüm süreçler, sadece incelemeler değil diğer hizmetler de elektronik ortamda gerçekleştirilecek" değerlendirmesinde bulundu.
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MÜKELLEFLERİN MALİYETLERİ AZALACAK

Temel amacın mükellefler için denetim maliyetlerinin azaltılması, her kesimden iş çevresine kamusal hizmetlerin sunumu noktasında kolaylık sağlanması olduğu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Elektronik süreçler mükelleflerin işlerini kolaylaştırıyor. Vergi idaresiyle ilgili işlerin elektronik ortamda birkaç ekranda halledilmesiyle beraber mükelleflerin kendi işlerine odaklanmasına olanak sağlanıyor. Bakanlığımızın almış olduğu diğer inisiyatiflerde olduğu gibi vergi denetimleriyle ilgili süreçlerdeki dijital dönüşümün arkasında da tasarruf gayesi bulunuyor. Elektronik sistem araçlarının devreye alınmasıyla, konaklama, ulaşım, iletişim masrafları başta olmak üzere kamusal anlamda pek çok alanda tasarruf sağlanması öngörülüyor"
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek vergi elektronik
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