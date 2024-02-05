Vergisiz telefon nasıl alınır, şartları nelerdir? Öğrenciye vergisiz telefon başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti’nde resmî olarak başlatılan vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olma kampanyası kapsamında gerekli şartlar netleşti. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe kapsamında vergisiz olarak telefon sahibi olmak için gerekli olan koşullar belirlendi. Cihazların fiyatları, sahip olma şartları, öğrencilerden istenen gereklilikler ve öğrenci olmayan kişilerin bu imkândan yararlanması için yerine getirmesi gereken şartlar açıklandı. Bu açıklamalara göre belirtilen resmî şartları yerine getiren ve şartları karşılayan birey, vergi ödemesinden muaf olarak telefon sahibi olabilecek.

Vergisiz telefon şartları nelerdir?

Belirlenen ve açıklanan koşullar doğrultusunda öğrenci olan ve öğrenci olmayan bireylerde bazı değişiklikler gösteren vergisiz telefon şartlarının başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gelir. Resmî açıklamalar doğrultusunda öncelikli olarak başvuru zorunluluğu vardır. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yapılması gereken başvurular değerlendirilecek ve yapılan başvuru sırasında şu bilgiler istenecektir:

Kimlik bilgileri

Fatura numarası, fatura tarifi, teknolojik cihazın alındığı firmaya ait vergi kimlik numarası ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası

Kişinin kendi ismine kayıtlı olan telefon numarası

IBAN numarası

Mobil telefon cihazı desteğinden yararlanmak için IMEI numarası

Öğrenciye vergisiz telefon nasıl alınır?

Öğrenci olan ve vergisiz telefon başvurusu yapmak isteyen kişiler Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gerekli belgeleri ve bilgileri teslim ederek başvuru gerçekleştirmelidir. Yapılan başvurunun ardından sistem üzerinden değerlendirme yapılır. Eğer öğrenciden istenen gerekli tüm şartlar yerine getirilmemiş ise başvurular sistem üzerinden reddedilecektir.

Başvuruların kabul edilmesi hâlinde ise mobil telefon cihazına ait son satış bedelinin %44,44’ü oranında hesaplanmış olan telefon desteği tutarı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrenci kişinin belirtmiş olduğu IBAN numarasına ait hesaba yatırılır. Yapılan işlemin bilgilendirmesi ise sistem üzerinden otomatik olarak yapılır.

Vergisiz telefon başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Vergisiz telefon başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yapılmalıdır. Öğrenciye vergisiz telefon başvurusu işlemleri online olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait uygulamadan da yapılabilmektedir. Eğer online olarak başvuru yapılacak ise bakanlığa ait olan GSBBİZ isimli portaldan başvuru yapılması gerekmektedir.

GSBBİZ portalı üzerinden vergisiz telefon e-devlet şifresi kullanılarak talep edilir. E-Devlet şifresi olmadan başvuru yapabilmek mümkün değildir. Resmî Gazete’de de yayımlanan koşullara göre öğrenciler başvurularını Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden yapmalıdır.

Vergisiz telefon desteği ne kadardır?

Öğrenciye vergisiz telefon imkânı sağlayan karar Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1 Kasım 2023 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir ve uygulanmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden yapılması gereken vergisiz telefon desteği başvuruları kapsamında öğrencilere vergisiz telefon sahibi olma imkânı sunulmuştur.

Verilen destek dahilinde belli oranlarda yapılan hesaplamalara göre farklı türde teknolojik ürünlerin aynı kişi tarafından alınabilmesi de mümkün olur. Verilen teknolojik ürün destek tutarı toplamda 5.500 TL’yi geçmeme koşulu ile sınırlandırılmıştır.

Vergisiz telefon vergi iadesi nasıl yapılır?

Vergi iade işleminin ve sürecinin başlatılabilmesi için başvurunun yapılması gerekir. GSBBİZ portalına girmek için www.gsbbiz.gsb.gov.tr adresine giriş yapmak ya da e-Devlet üzerinden portala girerek e-Devlet şifresi ile işlem başlatmak gerekliliği vardır.

Vergisiz telefon para iadesi süreci, yapılan başvuru ile başlar. Telefon ya da teknolojik ürün alışverişi sonrasında satın alınan ürünün faturası ile birlikte başvuru yapılması ile vergi iadesi ödemesi yapılır. İade ödemesinin yapılması 1 ya da 2 ay sürebilir.

Vergisiz telefon başvurusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Başvuru şartlarına göre uygun olan kişiler vergisiz telefon sahibi olabilmek için başvuru yapacak ise bazı hususlara dikkat etmelidirler. Başvuru şartlarına uygun olarak işlem yapılması önemlidir. Belirlenen ve dikkat edilmesi gereken vergisiz telefon resmi başvuru şartları şunlardır:

Açık öğretim hariç üniversite öğrencisi olmak

26 yaşından gün almamış olmak

Alınacak olan cihazın satış bedelinin 9.500 TL’den fazla olmaması

Alınacak olan ürünün sıfır olması ikinci el olmaması

Öğrenci olan kişinin kimlik numarası

IBAN numarasının ve telefon hattının satın alma işlemini yapan öğrenciye ait olması

Faturaya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından talep edilen tüm bilgilerin yazılmış olması

Faturada destek alınacak olan cihaz dışında başka hiçbir ürün olmaması gerekir.

Vergisiz telefon faturasında nelere dikkat edilmelidir?

Öğrencilere özel olan ve "Genç teknoloji destek" adı ile anılan kampanyanın koşulları açık öğretim olmayan yükseköğretim öğrencilerini kapsamaktadır. Genç teknoloji destek başvurusu e-Devlet üzerinden ya da e-Devlet şifresi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait bir portal olan GSBBİZ üzerinden yapılabilmektedir. Alınan ürünün yer aldığı faturada dikkat edilmesi zorunlu bazı kısımlar vardır. Faturada yer alması zorunlu bilgiler ise şu şekilde sıralanabilir:

Öğrencinin ismi ve soy ismi

TC kimlik numarası

Satın alınan cihaz cep telefonu ise IMEI bilgisi

Faturada sadece alınan cihazın yer alması

Vergisiz telefon desteğinden kimler yararlanabilir?

1 Kasım 2023 tarihi itibaren uygulanmaya başlayan vergisiz telefon desteği, bu tarihten itibaren satın alınan ve de belirli tüm şartları sağlayan telefon ve çeşitli teknolojik ürünleri kapsar. Bu ürünlere sahip olmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın internet adresinden başvuru sürecinin başlatılması gerekmektedir.

Sadece yükseköğretim öğrencilerine açık öğretim öğrencisi olmamaları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgelerine sahip olmaları şartı ile verilen destek, vergileri dahil son satış fiyatı 9.500 TL altında olan ürünler için geçerlidir. E-Devlet hesapları üzerinden ya da direkt olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın portalına ulaşan öğrenciler, vergisiz telefon ve teknolojik cihaz sahibi olma imkânından yararlanabilmektedir.

Vergisiz telefon internetten alınabilir mi?

GSB vergisiz telefon başvuru işlemleri ile ilgili tüm detaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olan resmî internet sitesinde yer almaktadır. Belirtilen şartlara uygun olan herkes başvuruda bulunabilir.

Alınacak olan vergisiz telefon destekli telefon internet üzerinden de alınabilmektedir. Ancak önemli olan düzenlenen faturadaki bilgilerin bakanlıkça gerek görülen şartlara göre düzenlenmiş olması ve destek kampanyası kapsamındaki koşulların yerine getirilmesi önemlidir.





