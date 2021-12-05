VGM burs sonuçları açıklandı! 2021-2022 VGM burs sonuçları sorgulama!

2021-2022 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları merakla takip ediliyor. VGM burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, sonuçları araştırırken beklenen sonuçlar duyuruldu. Öğrenciler, Kasım ayı içerisinde burs başvurularını gerçekleştirmişti. İşte VGM burs sonuçları sorgulama...

2021 VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA!

Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen VGM burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burstan faydalanmak isteyen öğrenciler, sonuçların nasıl sorgulanacağını araştırıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan paylaşıma göre Ortaöğrenim Eğitim Yardımları başvuru sonuçları açıklandı. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği sonuçlar www.vgm.gov.tr adresinde yer alıyor.

2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim döneminden itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak duyurulmuştur.



