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Visa ve Mastercard anlaştı: ABD'de kredi kartı ücretleri sınırlanacak

27.03.2024 09:08
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Visa ve Mastercard kredi kartı ücretlerini sınırlamaya yönelik 30 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.

Visa ve Mastercard anlaştı: ABD'de kredi kartı ücretleri sınırlanacak

ABD merkezli finansal hizmetler şirketleri Visa ve Mastercard, ABD'de kredi ve banka kartı ücretlerini sınırlayacak ve perakendeciler için tahmini 30 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak bir antitröst anlaşmasına vardı.

Visa'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 20 yıl süren davanın ardından şirketin yüzde 90'ından fazlasını küçük ölçekli işletmelerin oluşturduğu perakendecilerle kredi ve banka kartı ücretlerini düşüren ve söz konusu ücretleri 2030'a kadar sınırlayan önemli bir anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

KREDİ KARTI ÜCRETLERİ EN AZ 5 YIL BOYUNCA DÜŞECEK

Mastercard'dan yapılan açıklamada, şirketin perakendecilerle yapılan anlaşma kapsamında kredi kartı ücretlerini en az 5 yıl boyunca düşürmek için anlaşmaya vardığı kaydedildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, anlaşmanın perakendeciler için beş yılda tahmini 30 milyar dolar tasarruf sağlayacağı belirtildi.

Antitröst anlaşmasının mahkeme tarafından onaylanması halinde 2005'te ülke çapındaki açılan davaların çoğu çözüme kavuşacak.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Mastercard Visa kredi kartı abd ücret
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