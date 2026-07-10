Vodafone'da rekor hisse satışı: Yeni sahibi belli oldu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli telekomünikasyon şirketi e& Group, İngiliz telekom devi Vodafone'daki tüm hissesini satmak için anlaşmaya vardı. Yaklaşık 5,95 milyar dolar değerindeki satışla birlikte, Fransız milyarder Xavier Niel'in ailesinin kontrolündeki yatırım şirketi Vega, Vodafone'un en büyük hissedarı konumuna yükselecek.

SATIŞ VODAFONE'DAKİ YÜZDE 16,21'LİK PAYI KAPSIYOR

Eski adı Emirates Telecommunications Group olan e&, elindeki yaklaşık 3,95 milyar Vodafone hissesini Vega'ya devredecek. Satışa konu hisseler, Vodafone'un çıkarılmış sermayesinin yüzde 16,21'ini, oy haklarının ise yüzde 17,13'ünü temsil ediyor.

Anlaşmaya göre Vodafone hisseleri 112,5 peni üzerinden değerlenirken, bunun yaklaşık 110,5 peni nakit, 2,02 peni ise nihai temettü ödemesinden oluşuyor. Satış fiyatı, anlaşma öncesindeki Vodafone hisse değerine göre yaklaşık yüzde 13 primli seviyede gerçekleşti.

E& GROUP 1,3 MİLYAR DOLAR NET NAKİT ELDE EDECEK

Şirket, işlemin tamamlanmasının ardından yaklaşık 4,7 milyar BAE dirhemi (1,3 milyar dolar) net nakit getirisi elde etmeyi beklediğini açıkladı. Düzenleyici kurum onayları tamamlanana kadar Vodafone hisseleri, blok satış yöntemiyle üç farklı finans kuruluşuna devredilecek.

VODAFONE YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK

Satış anlaşmasının ardından e&, Vodafone ile arasındaki ilişki anlaşmasını feshederken, Vodafone yönetim kurulundaki temsilcisi de görevinden ayrıldı. Bu işlemle birlikte e&, Vodafone'daki yatırımını tamamen sonlandırırken, Vega ise İngiliz telekom şirketinin en büyük hissedarı olacak.