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Yağışlar enerji üretimini artırdı: Üretim 1,2 milyar kilovatsaate ulaştı

Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali, yılın ilk yarısında 1,2 milyar kilovatsaat elektrik üreterek geçen yılın aynı dönemine göre üretimini yaklaşık iki katına çıkardı.

Yağışlar enerji üretimini artırdı: Üretim 1,2 milyar kilovatsaate ulaştı

Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali, 2026 yılının ilk 6 ayında elektrik üretiminde önemli bir başarıya imza attı. Mevsimsel yağışların etkisiyle tesiste gerçekleştirilen enerji üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat arttı.

Yağışlar enerji üretimini artırdı: Üretim 1,2 milyar kilovatsaate ulaştı 1

Murat Nehri üzerinde 2020 yılında Kalehan Enerji Grubu tarafından işletmeye alınan tesiste, hidroelektrik üretimine entegre şekilde kurulan 1100 dönümlük alanda 200 bin fotovoltaik panel bulunuyor.

Yağışlar enerji üretimini artırdı: Üretim 1,2 milyar kilovatsaate ulaştı 2

Kış aylarında etkili olan kar yağışları, ilkbahar dönemindeki yağışlarla birleşince baraj ve santral, faaliyete geçtiği günden bu yana en verimli dönemlerinden birini yaşamaya başladı.

Yağışlar enerji üretimini artırdı: Üretim 1,2 milyar kilovatsaate ulaştı 3

6 AYDA ÜRETİM 1,2 MİLYAR KİLOVATSAATE ÇIKTI

Tesiste uygulanan rezervuar yönetimi, üretim planlaması, havza işletme çalışmaları ve ekiplerin koordineli faaliyetleri sayesinde barajdaki suyun tamamı enerji üretiminde değerlendirildi.

Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali'nde geçen yılın ilk 6 ayında 640 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapılırken, 2026 yılının aynı döneminde bu rakam 1,2 milyar kilovatsaate yükseldi.

Yağışlar enerji üretimini artırdı: Üretim 1,2 milyar kilovatsaate ulaştı 4

Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali İşletme Müdürü Serhat Küçüktorun, 2026 yılının hidroelektrik üretimi açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Küçüktorun, havzaya gelen su miktarındaki artışın doğru işletme stratejileriyle yüksek üretim rakamlarına dönüştürüldüğünü ifade ederek, 2025 yılının haziran ayı sonunda havzaya gelen su miktarının yaklaşık 2,6 milyar metreküp, elektrik üretiminin ise 640 milyon kilovatsaat olduğunu söyledi.

Yağışlar enerji üretimini artırdı: Üretim 1,2 milyar kilovatsaate ulaştı 5

2026 yılının haziran ayında ise havzaya gelen su miktarının 5,7 milyar metreküpe, elektrik üretiminin ise 1,2 milyar kilovatsaate ulaştığını aktaran Küçüktorun, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hem su miktarında hem de üretimde yaklaşık iki kat artış yaşandığını kaydetti.

Yağışlar enerji üretimini artırdı: Üretim 1,2 milyar kilovatsaate ulaştı 6

"BİR DAMLA SUYU BİLE ENERJİYE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Yoğun yağışlara rağmen baraj kapaklarının açılmadığını belirten Küçüktorun, bunun üretimin yükselmesinde etkili olduğunu söyledi.

Suyun en değerli kaynaklardan biri olduğuna dikkat çeken Küçüktorun, "Bu sezonun bizim için en önemli başarılarından biri yoğun su gelişine rağmen suyun tamamını enerjiye dönüştürebilmiş olmamızdır. Bir damla suyu dahi boşa harcamadan tamamını enerjiye dönüştürebilmek hem ülke ekonomimiz hem de yenilenebilir enerji üretimi açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Yağışlar enerji üretimini artırdı: Üretim 1,2 milyar kilovatsaate ulaştı 7

Küçüktorun, bu başarının doğru rezervuar yönetimi, etkin üretim planlaması, koordineli havza işletmesi ve ekiplerin 7 gün 24 saat süren çalışmalarıyla elde edildiğini belirtti.

Hibrit santralin güneş enerjisi bölümünde ise meteorolojik şartların etkili olduğunu aktaran Küçüktorun, 2025 yılı haziran ayı sonunda güneş enerjisi santralinde yaklaşık 64 milyon kilovatsaat üretim yapıldığını, 2026 yılında ise 25 Haziran itibarıyla üretimin yaklaşık 45 milyon kilovatsaat seviyesinde bulunduğunu açıkladı.

Bu düşüşün doğal nedenlerden kaynaklandığını belirten Küçüktorun, bölgede uzun süre etkili olan yağış ve bulutluluk nedeniyle güneşlenme sürelerinin azalmasının GES üretimini etkilediğini ifade etti.

Yağışlar enerji üretimini artırdı: Üretim 1,2 milyar kilovatsaate ulaştı 8

YIL SONU HEDEFİ 1,7 MİLYAR KİLOVATSAAT

Tesisin kurulduğu günden bu yana en verimli sezonunu geçirdiğini belirten Küçüktorun, son 5 yıllık üretim ortalamasının yaklaşık 950 milyon kilovatsaat seviyesinde olduğunu söyledi.

Yağışlar enerji üretimini artırdı: Üretim 1,2 milyar kilovatsaate ulaştı 9

2026 yılında daha yılın ilk yarısında fizibilite üretim değerlerine ulaşıldığını belirten Küçüktorun, yıl sonu hedeflerinin yaklaşık 1,7 milyar kilovatsaatlik üretim gerçekleştirmek olduğunu açıkladı.

Bu hedefin, yıllık ortalamanın yaklaşık 750 milyon kilovatsaat üzerine çıkılması anlamına geldiğini belirten Küçüktorun, güneş enerjisi santralinde ise yıllık fizibilite üretiminin yaklaşık 125 milyon kilovatsaat seviyesinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl baraj enerji
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