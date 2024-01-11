Yaklaşık 700 bin kamu işçisinden ek zam talebi: Ek protokol gündemde

700 bine yakın kamu işçisi memur ve emeklilerin zammının belli olmasının ardından ek zam talep etti. Toplu iş sözleşmesi ile elde ettikleri hakkında daha fazla erimesini istemediklerini belirten işçiler ek protokol ile refah payı ve iyileştirme istiyor.

NTV'de yer alan habere göre, Hak-İş, konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir mektup gönderdi. Ardından Türk-İş ve Hak-İş yönetimi bir araya geldi.Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bir ek protokolün yapılması hususunda genel bakış açımız var. Hükümetin de Türk-İş'in de bizimle aynı noktaya gelmesi için çalışmalar var. Müzakerelerde bunu göreceğiz." dedi.

Taleplerinin refah payı ve iyileştirme olduğunu belirten Arslan, fiyat artışlarına dikkat çekti. Arslan, "Toplu iş sözleşmesi ile elde ettiğimiz haklarımızın daha fazla erimemesi için bir ek protokol ile 1 ocak itibarıyla kamuda yaklaşık 600 bin civarındaki arkadaşımızın haklarının iyileştirilmesini talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.







