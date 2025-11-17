FİNANS

Yalova’da market raflarındaki tarihi geçmiş ürünler toplatıldı

Yalova'da, zabıta ekiplerince gerçekleştirilen market denetimlerinde, çok sayıda tarihi geçmiş ürün toplatılırken, mevzuata aykırı davranan işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren marketlerde, ürünlerin etiketi ve son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Market raflarında bulunan ürünleri tek tek inceleyen ekipler, özellikle bozulmaya müsait gıda maddelerine yönelik kontrol sağladı.

Son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri başta olmak üzere tavuk, döner, paket mantı ve yumurta gibi temel tüketim ürünlerinin satışa sunulduğu tespit edilirken, ürünlerin tamamına el konularak, işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yalova belediye
