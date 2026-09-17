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Yanlışlıkla hesabına 83 bin TL geldi! Aradığı iz hiç beklemediği yerde çıktı

Hesabındaki 83 bin liralık hareket şaşkınlık yarattı. İzmirli esnaf, kendisine ait olmayan parayı sahibine ulaştırmak için günlerdir iz sürüyor.

Yanlışlıkla hesabına 83 bin TL geldi! Aradığı iz hiç beklemediği yerde çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde kuru temizlemecilik yapan Murat Mercan’ın banka hesabına geçtiğimiz pazartesi günü saat 17.00 sıralarında tanımadığı bir kişi tarafından 83 bin lira gönderildi. Hesabındaki para girişini fark eden Mercan, paranın kendisine ait olmadığını anlayınca kaynağını öğrenmek için bankaya gitti.

Banka görevlileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında parayı gönderen kişinin bilgilerini paylaşamayacaklarını belirtti. Mercan’a ayrıca söz konusu hesaba dokunmaması ve parayı harcamaması söylendi. Bunun üzerine polis memuru olan kuzeninden yardım isteyen esnaf, paranın sahibine ulaşabilmek için geçmiş hesap hareketlerini incelemeye başladı.

Yanlışlıkla hesabına 83 bin TL geldi! Aradığı iz hiç beklemediği yerde çıktı 1

ESKİ MÜŞTERİSİNİN HESABINDAN GELDİĞİNİ TESPİT ETTİ

Kuzeninin tavsiyesiyle iş yerinde daha önce işlem yapılan IBAN’ları kontrol eden Mercan, paranın gönderildiği kişinin daha önce müşterisi olduğunu fark etti. İncelemede, R.A.K. isimli kişinin 19 Haziran’da iş yerinde 400 liralık bir işlem gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Paranın sahibine ulaşmak isteyen Mercan, sosyal medya üzerinden de kişiye mesaj gönderdi. Ancak Facebook ve Instagram üzerinden yaptığı iletişim girişimlerine 3 gün geçmesine rağmen yanıt alamadı. Mercan, hesabına gelen 83 bin liranın kendisine emanet olduğunu düşündüğünü belirterek parayı sahibine teslim etmek istediğini söyledi.

Yanlışlıkla hesabına 83 bin TL geldi! Aradığı iz hiç beklemediği yerde çıktı 2

“BİZİM OLMAYAN PARANIN 1 KURUŞU DA 83 BİN LİRASI DA AYNI”

Yaşananları anlatan Mercan, hesabına gelen paranın kendileri açısından büyük bir meblağ olduğunu ifade etti. Küçük bir esnaf olduklarını belirten Mercan, kimseyle böyle bir alışverişlerinin bulunmadığını ve bu nedenle paranın nereden geldiğini merak ettiğini söyledi.

Mercan, kuzeninin yönlendirmesiyle yaptığı incelemede parayı gönderen kişinin eski müşterileri olduğunu tespit ettiğini belirterek, “Dolayısıyla ben bu paranın bize emanet geldiğini düşünüyorum. Biz bu parayı hak etmedik, bu bizim paramız değil” dedi.

Yanlışlıkla hesabına 83 bin TL geldi! Aradığı iz hiç beklemediği yerde çıktı 3

“BABAMIN BIRAKTIĞI EN BÜYÜK MİRAS DÜRÜSTLÜK”

Paranın yaklaşık 3 asgari ücret değerinde olduğunu söyleyen Mercan, ailesinden öğrendiği dürüstlük anlayışının kendisi için belirleyici olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl babasını kaybettiğini anlatan Mercan, babasının kendisine, “Oğlum, dökmediğin alın teri ve senin olmayan para sizin değildir” öğüdünü bıraktığını aktardı.

Mercan, iki gündür vicdanından uyuyamadığını belirterek paranın sahibinin bu parayı bir ameliyat, okul taksiti ya da hayalini kurduğu bir ev için kullanıyor olabileceğini dile getirdi. Duyarlı esnaf, “Sizler aracılığıyla o ağabeye sesleniyorum: Lütfen bize ulaş, emanetin bizde. Paranı teslim edelim, vicdanımız rahatlasın. Hak etmediğimiz bir parayı hesabımızda görmeyiz, bu bize yakışmaz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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transfer İzmir Buca banka para hesap
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