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Tarladan 5 TL'ye çıkıyor, vatandaşa gelene kadar 100 TL oluyor

Gıdada yapılanın operasyonun ardından fiyat farkları dikkat çekmeye devam ediyor. Tarladan 5 TL'ye çıkan bir ürün zorunlu olmayan yeni duraklara uğruyor ve vatandaşa ulaşana kadar fiyatı 100 TL'ye çıkıyor. Zincire yeni eklenen halkaların parası vatandaştan çıkarken aradaki fark ise fırsatçılara gidiyor. İşte detaylar...

Tarladan 5 TL'ye çıkıyor, vatandaşa gelene kadar 100 TL oluyor
Ufuk Dağ

Vatandaşı pahalı, çiftçiyi ise düşük fiyata mahkûm eden yaş sebze ve meyve zincirine yönelik operasyonda ürünün üreticiden çıktıktan sonra tüketiciye ulaşana kadar geçtiği ticari aşamalar belirlendi. Ürünlerin ekonomik olarak zorunlu olmayan ticari halkalar üzerinden birden fazla kez el değiştirdiği, her işlemde yeni bir alış ve satış fiyatı oluştuğu böylece her işlemde yeni bir ticari marj eklenmesiyle ürünün üreticiden çıktığı fiyat ile tüketiciye ulaştığı fiyat arasındaki farkın büyüdüğü tespit edildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Vergi Denetim Kurulu (VDK) çalışmasında üreticilerin beyanları; müstahsil makbuzları, şirketlerin alış ve satış kayıtları ile Hal Kayıt Sistemi verileri karşılaştırıldı. Böylece üreticinin ürünü kaç liraya sattığı, şirketin aynı ürünü kayıtlarında kaç liraya aldığı ve sonraki aşamada hangi bedelle sattığı adım adım takip edildi. 1029 çiftçinin beyanı üzerinden yürütülen çalışmada, üreticinin ürünü hangi fiyattan sattığı ile tedarikçi şirketin aynı ürünü kayıtlarında hangi bedelle aldığı incelendi.

Tarladan 5 TL ye çıkıyor, vatandaşa gelene kadar 100 TL oluyor 1

ALDIKLARI FİYAT FARKLI, GÖSTERDİKLERİ FİYAT AYRI

Dikkat çeken örneklerden birinde üreticinin mandalinayı 6-8 TL/kg seviyesinde sattığı yönündeki beyanına karşılık, tedarikçi şirket kayıtlarında aynı ürünün alış maliyeti 28 TL/kg olarak gösterildi. Şirketin ortalama satış fiyatı ise 31,82 TL/kg oldu. Bir başka kayıtta üreticinin satış fiyatı 12 TL olarak beyan edilirken, şirket kayıtlarında ürünün alış bedeli 31,48 TL, ortalama satış fiyatı ise 31,65 TL olarak yer aldı. Böylece şirket kayıtlarında alış ve satış fiyatı arasında yalnızca 17 kuruş fark bulunurken, üreticinin beyan ettiği fiyat ile şirketin kayıtlarındaki alış bedeli arasında 19,48 TL fark oluştu. Vergi incelemelerinde bazı ürünlerin gerçek alış fiyatından daha yüksek bedeller üzerinden kayda alındığı ve bu şekilde şirket kayıtlarında daha yüksek maliyet oluşturulduğu tespitlerine yer verildi. İncelemelerde bazı müstahsil makbuzlarının gerçeği yansıtmadığına yönelik tespitler de yer aldı.

FİYATLARI BÖYLE YÜKSELTTİLER

Vergi Denetim Kurulu raporlarına göre hayatını kaybetmiş 49 kişi adına 87 müstahsil makbuzu düzenlendiği, söz konusu belgelerin toplam tutarının ise 2,5 milyon lirayı aştığı belirlendi. Bazı büyük tedarikçilerin piyasaya sundukları ürün miktarını olduğundan düşük gösterdikleri de belirlendi. Böylece arzın sınırlı olduğu görüntüsü oluşturulduğu ve bunun fiyatların yükselmesine zemin hazırladığı değerlendirmesi dosyaya yansıdı.

5 TL'DEN ÇIKIYOR VATANDAŞA GELENE KADAR 100 TL OLUYOR

Tarlada yeni hasat limon 5 liraya gerilerken, hal fiyatı 10 lira seviyesinde. Pazarda 40-50, marketlerde 80-100 liraya kadar çıkıyor. Fiyat makasının temelinde ise; yeni sezon ürününün henüz sınırlı miktarda piyasaya girmesi, erkenci, yani talebi karşılayacak durumda olmaması ve geçen sezondan depolanan yüz binlerce ton limonun hâlâ satışta olması var.

STOKLAR MANİPÜLASYON İÇİN KULLANILIYOR

Depolarda yaklaşık 400-500 bin ton limon stoklanabiliyor. Ancak uzmanlar stok limonların piyasada fiyat manipülasyonu yapılması için kullanılabildiğini ifade ediyor. Limonun depoda tutulması durumunda depolama, işçilik, fire, nakliye ve finansman maliyetleri de ürüne ekleniyor. Bunun yanında tüccar, hal, dağıtıcı ve perakendeci aşamalarındaki ticari marjlar da nihai fiyatı yükseltiyor. Adana’da narenciye üreticisi Bekir Yıldız, şu anda 5 liraya kadar gerileyen erkenci limon fiyatının piyasadaki gerçek fiyatı yansıtmadığını belirterek “Asıl ürün kasım ve aralıkta piyasaya girecek. O nedenle üreticiden alım yok. Birkaç ay sonra arz artacak ve çarşı pazarda fiyatların düşmesini bekliyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
meyve Sebze fiyat
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