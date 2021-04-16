Yapıkredi, Finansbank, Denizbank çalışma saatleri | Bankalar kaçta açılıyor?

Vaka sayılarının hızlı yükselişiyle beraber alınan yeni kararlarla banka çalışma saatleri tekrardan düzenlendi. Kamu ve özel bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalar kaçta açılıyor, bankalar açık mı gibi sorular son zamanların en çok aranan soruları oldu. Peki bankalar kaçta açılıyor?

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? YAPIKREDİ, FİNANSBANK, DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası müşterilerine gönderdiği yeni bilgilendirme mesajında:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

Denizbank tarafından müşterilere şu mesaj gönderildi:

"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."

Denizbank tarafından gönderilmiş olan önceki bilgilendirme mesajında şöyle denilmişti:

"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denilmişti.