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Yapımına 11 yıl önce başlanmıştı! İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan’da resmen açılıyor: Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank…

15.04.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2012 yılında ilk adımın atıldığı ve İstanbul Ataşehir'de bulunan İstanbul Finans Merkezi projesinde sona gelindi. Bu kapsamda İFM’nin bankalar etabı 17 Nisan Pazartesi günü faaliyete geçecek. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı finans merkezinde, ilk etapta Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın birimlerinin faaliyet geçeceği öğrenildi. Merkez 100 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Yapımına 11 yıl önce başlanmıştı! İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan’da resmen açılıyor: Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank…

Dünyanın en önemli ekonomi merkezlerinden birisi arasına girecek olan ve 300 bin metrekarelik alanı kapsayacak olan İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı 17 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı tören ile açılıyor.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI FİNANS KURUMLARI YER ALACAK

İçerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) da yer alacağı Merkez Bankası binası henüz tamamlanmadı. Açılacak bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın birimleri faaliyete geçecek. Bunun yanı sıra İFM’de Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO’nun da ofisleri bulunuyor. Merkezde yurt dışından da önemli banka ve finans kuruluşlarının yer alması bekleniyor.

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100 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

İstanbul Finans Merkezi'nde Merkez Bankası, BDDK, kamu bankaları, sigorta şirketleri yer alacak ve merkezde 100 bin kişi çalışacak. Finans Merkezi'nin içerisinde alışveriş merkezi, konferans salonları, otel yer alıyor. 26 bin araç kapasiteli otopark da bulunuyor.

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İFM ile farklı pek çok finansal kuruluşları bünyesinde bulundurarak nitelikli istihdam hedefleniyor. Amaç finansal hareketliliği, finansman ve yatırım olanaklarını geliştirerek ekonomik büyümeye ivme kazandırmak.

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OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ GİBİ SOSYAL YAŞAM ALANLARI DA VAR

Akıllı şehir konseptiyle inşa edilen İstanbul Finans Merkezi'ndeki çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte yürütüyor. 3,4 milyon metrekare alan üzerine kurulan İFM,1,4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekare alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkeziyle beraber çeşitli sosyal donatıları, otel ve perakende hizmetleri ile akıllı şehir yönetimi anlayışıyla çevre dostu Gold LEED sertifikalı bir kümelenme bölgesi olarak katılımcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak finansal bir ekosistem olarak kurgulandı.


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istanbul finans merkezi

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