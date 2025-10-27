FİNANS

Yapmayan 7438 TL ödeyecek! Ehliyetleri geçersiz olacak... Son tarih çok yaklaştı

Eski tip ehliyet kullanan vatandaşlar ehliyet yenilemenin son gününün ne zaman olduğunu merak ediyor. Ehliyet yenileme süresi için zaman daralıyor. Temmuz ayında bir kez daha uzatılmıştı. Hala eski tip ehliyet kullanmaya devam eden sürücüler, ehliyet yenileme ne zaman son araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, ehliyet yenileme son gün ne zaman, eski tip ehliyet geçersiz mi olacak, yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

Eski tip ehliyet yenileme son gün için geri sayım başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 1 milyon 886 bin 619 kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

Nüfus müdürlüklerinde ağustosta 96 bin 134, eylülde 57 bin 858 ve ekimde ise 146 bin 916 eski tip sürücü belgesi değiştirme başvurusu yapıldı. Ayrıca nüfus müdürlüklerince son 1 haftada 58 bin eski tip sürücü belgesi yenileme başvurusu alındı.

31 EKİM'DE SONA ERECEK!

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erecek.

GEÇERSİZ SAYILACAK!

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz olacak.

"SÜRE UZATILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip belgelerle değiştirilmesi sürecine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, yenileme hızının düşük olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

KASIM İTİBARIYLA YENİLEME ÜCRETİ 7 BİN 438 LİRA OLACAK

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. 31 Ekim'e kadar ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 lira 60 kuruşluk ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

EKİMDE 166 BİN 338 BAŞVURU YAPILDI!

Nüfus müdürlüklerinde ağustosta 96 bin 134, eylülde 57 bin 858 ve ekimde ise 166 bin 338 eski tip sürücü belgesi değiştirme başvurusu yapıldı.

Ayrıca nüfus müdürlüklerince son 1 haftada 65 bin 356 eski tip sürücü belgesi yenileme başvurusu alındı.Kaynak: AABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

