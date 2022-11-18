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Yargıtay'dan emsal olacak karar: Artık fazla mesai ücreti ödenmeyecek

18.11.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren dikkat çeken fazla mesai kararı geldi. Binlerce kapıcıyı yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay; kömür kaloriferli olmayan binada görev yapan görevlilere fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine hükmetti.

Yargıtay'dan emsal olacak karar: Artık fazla mesai ücreti ödenmeyecek

Yargıtay, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Verilen kararda, kömür kaloriferi olmayan binada kapıcıya fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine hükmetti.

Görev yaptıkları binaların bakımı, korunması, temizliği, güvenliğinin sağlanması, kaloriferlerin yakılması, küçük çaptaki onarımlar ve taşınmazda oturanların alışveriş işlerinin görülmesi işleri ile iştigal eden kapıcılara kötü haber Yargıtay'dan geldi. Bir binada görev yapan kapıcı, işten kovulunca soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Mahkeme; fazla mesai talep eden davacı kapıcıyı haklı buldu. Kararı davalı apartman yönetimi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk dairesi girdi.

"GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNE DAHİL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Kapıcı hizmetlerinin aralı işler olduğunun hatırlatılıdğı kararda şöyle denildi: "Kapıcıların vazifeleri aslında aralıksız sürmeyip, vakit vakit ifa edilmesi icap eden işlerden olup işlerin yapıldığı vakitler arasında kalan boş zamanları kapıcının dilediği gibi kullanma imkanı olduğu unutulmalalıdır. Bu zamanların günlük çalışma süresine dahil edilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, kapıcıların fazla mesai taleplerine ilişkin araştırma ve inceleme yapılırken öncelikle kapıcının çalıştığı apartmanın daire sayısının ve bir günde yaptığı işlerin neler olduğu ve bu işlerin ne kadar zamanda yapacağının tespit edilmesi ve buna göre fazla mesai yapıp yapmadığı saptanması, tanık anlatımlarının da bu saptamalar ışığında değerlendirilmesi gerekir. Kömür kaloriferli olmayan binada görev yapan ve sabah ve akşam servise dışında farklı görevler yaptığı ispatlanamayan konut kapıcısı için fazla çalışma ücretinden söz edilemez. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kapıcı mesai

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