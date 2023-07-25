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Yarım çalışma ödeneğinde yeni dönem! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden de yapılacak

25.07.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğiyle ilgili yeni bir karar alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, söz konusu ödeme başvurularının artık Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube aracılığıyla da yapılabileceğini duyurdu.

Yarım çalışma ödeneğinde yeni dönem! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden de yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurularının, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube aracılığıyla yapılabileceğini bildirdi.

BAŞVURULAR ARTIK İŞKUR E-ŞUBE ÜZERİNDEN DE YAPILACAK

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda Türkiye İş Kurumu hizmetlerini dijital ortama taşımaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden de gerçekleştirebilecekler." ifadelerini kullandı.
İŞKUR'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da başvurunun nasıl yapılacağı anlatıldı.

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