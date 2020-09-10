Yaş haddinden emekli olmak için bu şartları sağlamalısınız! 3600 günle emeklilik...

Prim gün sayısı, sigortalı olarak geçirilen hizmet süresi ve yaş sınırı şartlarına bağlı olarak elde edilebilen emeklilik hakkı konusunda, belli bir yaşa gelmesine rağmen gereken prim gün sayısını tamamlayamayan vatandaşlar için çeşitli kolaylıklar sağlandı. "İleri yaştan emeklilik" şeklinde de bilinen "yaş haddinden emekli olma" durumu; şartları itibarı ile sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple yaş haddinden emeklilik bekleyenlerin güncel şartları takip etmesi faydalı olacaktır.

YAŞ HADDİNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Yaş haddinden emeklilik, belli bir yaşa ulaşmasına rağmen gerekli prim günü sayısını dolduramayan sigortalılara sağlanmış ekstra bir hak ve kolaylıktır. Yaş haddinden emekli olmak için gereken şartları taşıyan vatandaşlar bu haktan yararlanarak emekli olma hakkına sahip. Yaş haddinden emeklilik şartları sigorta başlangıcının yapıldığı tarihe ve bağlı bulunulan kuruma göre değişiklikler gösterebilir. Bunun yanı sıra 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe giriş yapmış olan sigortalı çalışanlarda kademeli yaş artışı denilen ayrı bir koşul bulunur. Yaş haddinden emekliye ayrılabilmek için gerekli olan şartlar; 1 Mayıs 2008 ve sonrasında işe girenlerle 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler arasında farklılık gösterebilir.