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Yaş haddinden emekli olmak için bu şartları sağlamalısınız! 3600 günle emeklilik...

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2020 09:23 | Son Güncelleme

En önemli sosyal güvenlik haklarından biri olan emeklilik; çalışanların geleceklerini güvence altına alabilmesi için oldukça kritik bir konumda. Normal şartlar altında emeklilik hakkında yararlanabilmek için prim gün sayısı, sigortalı hizmet süresi ve yaş sınırı şartları aranır. Ancak bu durumun istisnaları da mevcut.

Yaş haddinden emekli olmak için bu şartları sağlamalısınız! 3600 günle emeklilik...

Prim gün sayısı, sigortalı olarak geçirilen hizmet süresi ve yaş sınırı şartlarına bağlı olarak elde edilebilen emeklilik hakkı konusunda, belli bir yaşa gelmesine rağmen gereken prim gün sayısını tamamlayamayan vatandaşlar için çeşitli kolaylıklar sağlandı. "İleri yaştan emeklilik" şeklinde de bilinen "yaş haddinden emekli olma" durumu; şartları itibarı ile sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple yaş haddinden emeklilik bekleyenlerin güncel şartları takip etmesi faydalı olacaktır.

YAŞ HADDİNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Yaş haddinden emeklilik, belli bir yaşa ulaşmasına rağmen gerekli prim günü sayısını dolduramayan sigortalılara sağlanmış ekstra bir hak ve kolaylıktır. Yaş haddinden emekli olmak için gereken şartları taşıyan vatandaşlar bu haktan yararlanarak emekli olma hakkına sahip. Yaş haddinden emeklilik şartları sigorta başlangıcının yapıldığı tarihe ve bağlı bulunulan kuruma göre değişiklikler gösterebilir. Bunun yanı sıra 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe giriş yapmış olan sigortalı çalışanlarda kademeli yaş artışı denilen ayrı bir koşul bulunur. Yaş haddinden emekliye ayrılabilmek için gerekli olan şartlar; 1 Mayıs 2008 ve sonrasında işe girenlerle 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler arasında farklılık gösterebilir.

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

İlk olarak sigortalı olarak işe başlanılan tarihi doğru bilmek oldukça önemli. Bu tarihe bakılarak emekli olunacak yaşa dair tutarlı tahminler yapılabilir. Ancak gerekli şartların kadın ve erkek vatandaşlarda farklılık gösterdiğini unutmamak gerekir.

  • 8 Eylül 1999 tarihinden daha önce ilk sigorta girişi yapılan kadın çalışanlar, 3600 iş gününü tamamladıklarında 58 yaşında; erkekler ise ancak 60 yaşında emekli olabilirler.

  • Ancak 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında işe başlamış olan çalışanlarda 25 yıllık sigorta süresi ve 4500 iş günü şartı aranır. Bu şartları sağlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olur.

  • 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigorta girişi yapılmış olan erkeklerin ise yaş haddinden emeklilik imkanına kavuşabilmeleri için ödenmiş olması gereken prim sayısı 5400 güne çıkarıldı. Ayrıca bu tarihten itibaren sigorta girişi yapılan çalışanlarda kademeli yaş artışı denilen koşullar aranır.

KADEMELİ YAŞ ARTIŞI NEDİR?

1 Mayıs 2008 tarihinden daha sonra işe başlayan vatandaşların emekliliği ile ilgili işlemlerde kademeli yaş artışı uygulanır. Kademeli yaş artışına göre;

  • 31 Aralık 2035'e kadar 5400 iş günü primini tamamlayabilen kadınlar 61, erkekler 63 yaşında

  • 31 Aralık 2037'ye kadar prim günlerini tamamlayabilen kadınlar 62, erkekler 64 yaşında

  • 31 Aralık 2039'a kadar iş günlerini tamamlayabilen kadınlar 63, erkekler 65 yaşında

  • Ve son olarak da 1 Ocak 2042 tarihinden sonra prim günlerini tamamlayan kadın ya da erkek tüm vatandaşlar ise 65 yaşında ancak emekli olabilecektir.


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