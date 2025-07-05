Altının tahtı sarsıldı 'İkinci yarıda şampiyon...' Önümüzdeki hafta her şey belli olacak 'Kasım ayına kadar...'

Altın yükselmeye devam edecek mi? Altın için geçtiğimiz haftalarda yaşanan 'üçüncü dalış trendi' ile gram altın 4 bin 195 TL seviyesine kadar düşmüştü. Bu düşüşü değerlendiren yatırımcılar düşük fiyattan yatırım sepetlerine altın takviyesi yaptı. Jeopolitik gerilimler ve küresel ölçekte yaşanan belirsizlikleri fiyatlayan altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde ne kadar olacağı merak ediliyor.

4 BİN 500 TL İÇİN TARİH VERDİ!

TGRT Haber'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının 1 haftada 100 lira artış yaşadığını ifade etti ve, "Şimdi önümüzdeki haftaya kilitlendik" dedi. Memiş'e göre piyasaların yeni rotasını, Donald Trump’ın Orta Doğu ile ilgili yapması beklenen önemli açıklama çizecek. Memiş, olası senaryoları şöyle özetledi:

"3. dalış trendi yatırımcısına alım fırsatı verdi. Yatırımcılar iyi bir karar vererek alım yaptı. Gram altında 4 bin 195 TL’ye kadar geri çekilme vardı. Haftanın son işlem gününde şuan 4 bin 290 lira. 1 haftada gram altında 100 TL’ye varan bir değer artışı oldu. Şimdi önümüzdeki haftaya kilitlendik. Donald Trump’ın Orta Doğu ile ilgili önemli bir açıklaması olacak. Bir barış müjdesi haberi verirse tekrar piyasalarda altın tarafında gerileme görürüz ama savaşın devam etme ihtimali yönünde açıklama görürsek Kasım ayına kadar gram altında 4500 TL hedef konumunda. Altın yatırımcısı şuna karar vermeli; Elimde altınım var, nakit ihtiyacım yoksa, geçen haftaki düşük rakamları kaçırdım tekrar fırsat verir mi? Bu ihtimal yüzde 50. Ne kadar alacaksan yüzde 50’sini alabilirsin."



2025'İN İKİNCİ YARISINDA ŞAMPİYON GÜMÜŞ!

Yılın ilk yarısında altının "şampiyon" olduğunu belirten Memiş, ikinci yarıda bu unvanı gümüşün devralabileceğini söyledi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Yatırımcılar Euro alalım mı diye sorabilir? Kar satışının gelmesi lazım. İlginç bir şekilde Euro kazandırıyor. Döviz kesinlikle bir yatırım aracı değil ama Dolar mı Euro mu derseniz dövizle ticaret yapanlar için cevabı Euro olarak verebiliriz. Euro ihtiyacınız varsa serbest piyasalardan temin edebilirsiniz. Resmi kura kıyasla daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Borsa önemliydi pozitif beklentimiz devam ediyor. Bu kadar yükselişten sonra kar satışları gelebilir. Gümüş tarafında performansı bu hafta iyiydi. Yılın ilk yarısında şampiyon altındı. Yılın ikinci yarısında muhtemelen şampiyon gümüş olacak. Altın mı Bitcoin mi yarışında ise bu seferde Bitcoin diyoruz"

KREDİ KARTI İLE ALTIN ALANLAR DİKKAT!

İslam Memiş, son dönemde artan kredi kartı borçları nedeniyle kuyumcudan kart ile altın alımların arttığına dikkat çekerek cümlelerini şu şekilde tamamladı:



"Vatandaşlar kredi kartlarına çok yüklendiği için, takipte olan kredi kartlarında artış olduğu için vatandaş kendi çapında çare arıyor. Altın alıp nakite çevirmek daha çok işlerine geliyordu. Yasal olarak bir noktada tefeciliğe girdiği için yapanlarda resmi olarak kuyumcu değil dolayısıyla büyük bir cezası var. Altına 12 ay taksit vardı, 6 aya indirildi. Yatırım amaçlı alıp taksitle ödeniyordu. Kredi kartı limiti dolduğu için bu tip yöntemlere başvurulabiliyor. Sakıncalı bir durum, yasal olarak da suç. Yapılmamasını öneririm"