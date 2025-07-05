Şifre: Hollanda uçağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, bir hafta sonra şafak operasyonları başladı!

Bu açıklama yeni operasyonların sinyali olarak okunmuştu, aradan geçen bir haftanın ardından beklendiği gibi yolsuzluk operasyonu İstanbul’un dışına çıkarak daha da büyüdü. Önce CHP İzmir İl Başkanı ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı sonra da tutuklandı! Bu sabah da operasyon diğer şehirlere sıçradı…

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ŞAFAK OPERASYONU

Şafak operasyonunda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı.

Ayrıca tutuklanan Büyükçekmece Başkanı Hasan Agün’ün yerine başkan vekilliği görevini yürüten Ahmet Şahin de gözaltına alınan isimler arasında…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN “NE YAZIK Kİ FELAKET” DEMİŞTİ

Hollanda dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun şifrelerini uçakta paylaşmıştı. “İstanbul dışında da ne yazık ki durum felaket!” diyen Erdoğan’ın çıkışı sonrası bu sabah şafak operasyonu yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.