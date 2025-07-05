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Şifre: Hollanda uçağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, bir hafta sonra şafak operasyonları başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği Hollanda dönüşünde uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. İstanbul'daki yolsuzluk operasyonunu değerlendiren Erdoğan; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı belgelerin hepsini topluyor, durum ortada. Sadece İstanbul değil başka illerde de ne yazık ki durum felaket" ifadelerini kullanmıştı.

Şifre: Hollanda uçağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, bir hafta sonra şafak operasyonları başladı!

Bu açıklama yeni operasyonların sinyali olarak okunmuştu, aradan geçen bir haftanın ardından beklendiği gibi yolsuzluk operasyonu İstanbul’un dışına çıkarak daha da büyüdü. Önce CHP İzmir İl Başkanı ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı sonra da tutuklandı! Bu sabah da operasyon diğer şehirlere sıçradı…

MYNET DETAY

ŞAFAK OPERASYONU

Şafak operasyonunda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı.
Ayrıca tutuklanan Büyükçekmece Başkanı Hasan Agün’ün yerine başkan vekilliği görevini yürüten Ahmet Şahin de gözaltına alınan isimler arasında…

Şifre: Hollanda uçağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, bir hafta sonra şafak operasyonları başladı! 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN “NE YAZIK Kİ FELAKET” DEMİŞTİ

Hollanda dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun şifrelerini uçakta paylaşmıştı. “İstanbul dışında da ne yazık ki durum felaket!” diyen Erdoğan’ın çıkışı sonrası bu sabah şafak operasyonu yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Şifre: Hollanda uçağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, bir hafta sonra şafak operasyonları başladı! 2

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Şifre: Hollanda uçağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, bir hafta sonra şafak operasyonları başladı! 3

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Anahtar Kelimeler:
Zeydan Karalar Muhittin Böcek
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Okuyucu Yorumları 18 yorum
neden akp beledıyelerı ıncelenmıyor çokmu durutler merak edıyorum ulkeyı yıyıp bıtırdıler
onlar cennete. gelme aksakkali dedeler hiç haram yemez hiç yolsuzluk yapmazlar adamlar sandıkta alamadıkları yetkiyi bir savcıyla aliyorlar
Kendi belediyeleri ve yenidoğan çetesi cennetlik ya, onlara dokunmuyorlar hiç :)
Reis görür.
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