Yaş şartı yok! İşte erken emeklilik formulü

Sosyal güvenlik mevzuatımızda engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkanları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Malulen emeklilik sonradan çıkan rahatsızlıklarla oluyor. Engelli emekliliği ise sigortadan önce meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor. İşte engelli emekliliğine ilişkin bilmeniz gerekenler...

KİMLER KAPSAMDA?

Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor. Bağ-Kur'lular için de 2008 sonrasında bu hak bulunuyor.

NE YAPMAK LAZIM?

Öncelikle vergi indirimi almak gerekiyor.

Vergi dairelerine müracaat ediliyor.

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Başvuru için kimlik belgesi, dilekçe ve işyerinizden sigortalı çalışıldığına dair belge yeterli oluyor. Sonrasında bir hastaneden engellilik derecesini raporla tespit etmek gerekiyor. Vergi dairesi sizi bir hastaneye sevk ediyor ve raporunuz hazırlanıyor. Raporunuzda belirlenen engellilik oranınız ve işe ilk giriş tarihiniz sizin emekli olacağınız zamanı da belirliyor.

VERGİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIYOR?

Engelli ücretli, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı.

NASIL EMEKLi OLUNUYOR?

Örneğin; Ayşe Hanım 25 Nisan 1985 doğumlu. İlk defa işe 3 Kasım 2005'te başladı, 3600 günü birikti. Bu arada vergi dairesine giderek hastaneye sevkini istedi ve yüzde 65 vergi indiriminin sahibi oldu. Normal koşullarda emeklilik şartı 58 yaş, 7000 gün. Buna göre emeklilik tarihi 25 Nisan 2043 görünüyor. Fakat aldığı vergi indirimi ciddi bir avantaj sağlıyor. Şartlar şöyle oluşuyor: İlk tabloda işe giriş tarihi ve engellilik oranına göre baktığımızda, 18 yıl sigortalılık ve 4000 prim günü gerektiğini görüyoruz. Ayşe Hanım 18 yıllık süreyi 3 Kasım 2023'te tamamlayacak.

Bu süre içinde 400 günlük prim eksiği de tamamlanmış olacak. Böylece emeklilik tarihi 3 Kasım 2023 olacak ki tam 20 yıl önce emekli maaşına kavuşacak.

MALULENDEN FARKI NEDİR?

Engelli emekliliği çalışırken vergi indirimi alan sigortalılara tanınmış bir hak. Malulen emeklilik ise sonradan çalışma gücünü kaybedenler için devreye giriyor. Yüzde 60 ve üzerinde bir işgücü kaybı raporu alınırsa malulen emeklilik hakkı doğuyor. Malulen emeklilik için 1800 günlük prim de yeterli oluyor. Malulen emekliler daha sonra çalışmaya başlarlarsa engelli emekliliğinin aksine maaşları kesiliyor.



