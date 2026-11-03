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20 milyarlık işlem hacmi: Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar!

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Devrim Karadağ

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik Nevşehir merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Şüphelilerin suç gelirlerini aklamak için kullandıkları yöntem dikkat çekti. Bir eğlence mekanı üzerinden komisyon karşılığında banka hesap bilgilerini topladığı belirlenen şebekenin, elde ettiği paraları kripto para borsaları ve kuyumcular aracılığıyla akladığı ortaya çıktı. Soruşturmada 6 kuyumcunun da rol aldığı belirlendi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 7 aylık çalışma kapsamında, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

EĞLENCE MEKANINI HESAP TOPLAMA AĞI OLARAK KULLANMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir eğlence mekanı üzerinden bağlantı kurdukları belirlendi. Şüphelilerin, komisyon karşılığında vatandaşların banka hesap bilgilerini topladığı ve bu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların aktarılmasında kullandığı tespit edildi.

20 milyarlık işlem hacmi: Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar! 1

KUYUMCULAR DA ROL ALMIŞLAR

Şebekenin suç gelirlerini gizlemek için farklı yöntemlere başvurduğu ortaya çıkarıldı. Yasa dışı bahisten elde edilen paraların kripto para borsaları ve kuyumcular üzerinden aklandığı belirlenirken, 6 kuyumcunun da para trafiğinde rol aldığı saptandı.

20 milyarlık işlem hacmi: Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar! 2

HESAPLARDA 20 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mali incelemelerde şüphelilere ve kurdukları şirketlere ait banka hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Nevşehir merkezli 34 ilde toplam 181 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 100 şüpheli yakalanırken, 7 şüphelinin başka suçlardan tutuklu olduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

20 milyarlık işlem hacmi: Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar! 3

1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 26 şüpheliye ait 23 araç, 30 taşınmaz ve yaklaşık 1 milyar lira değerindeki suç geliri ile mal varlığına el konuldu.

20 milyarlık işlem hacmi: Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar! 4

Operasyonlarda ayrıca 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

20 milyarlık işlem hacmi: Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar! 5

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Nevşehir kara para
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