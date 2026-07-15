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Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yapılan piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında mevzuatta izin verilen sınırın üzerinde fitalat bulunduğu ve ürünün küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğunun tespit edilen bir oyuncağın piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların sağlığı ve güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu uygunsuzlukların belirlendiğini ifade etti.

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı 1

"HEM YÜKSEK ORANDA FİTALAT HEM DE BOĞULMA RİSKİ"

Açıklamada, özellikle bebek ve küçük yaştaki çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilen fitalatların, oyuncaklarda kullanımı sıkı şekilde sınırlandırılan kimyasallar arasında yer aldığına dikkat çekildi. Yapılan incelemelerde ürünün hem yüksek oranda fitalat içerdiği hem de küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu tespit edildi.

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı 2

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI VE PİYASADAN TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Bu kapsamda, söz konusu oyuncağın piyasaya arzının yasaklandığı ve piyasadan toplatılmasına karar verildiği belirtilirken, ürünün Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulduğu kaydedildi.

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı 3

Ticaret Bakanlığının, çocukların sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan Kaplan, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaplan ayrıca, güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin tüm kararların şeffaflık ilkesi gereği GÜBİS üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirterek, çocukların güvenliği, ailelerin huzuru ve güvenli ürün arzı için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı oyuncak
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