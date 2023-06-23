YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI 2023 SON DAKİKA: Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi

Yaşlı ve engelli aylığı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası engelli ve yaşlı maaşlarının ödemesinin öne çekileceğini duyurmuştu. Bakan Gök'tan konuya dair açıklama geldi. Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı aylığı için yaptığı açıklamada 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapılacağını belirtti.

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yaşlı ve engelli maaşı ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

“Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu istikamette Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız”

YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLDU?

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek.

ZAM SONRASI ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL?

Engelli aylığı 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 329 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 497 liraya yükselecek.





