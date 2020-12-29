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Yaşlılık maaşı 2021 son durum... 2021 yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar arttı? Yaşlılık parası Ocak 2021'de ne zaman, ne kadar verilecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2020 08:32 | Son Güncelleme

Son dakika asgari ücret açıklamasının ardından 2021 yaşlılık maaşı artışı ne kadar oldu araştırması yapılıyor. Milyonlarca kişiyi destekleyen asgari ücret miktarı 2021 yılında net olarak 2 bin 825 lira 90 kuruş belirlendi. "2021 yaşlılık maaş zammı ne kadar olacak, yaşlılık aylığı arttı mı" araştırması yapan vatandaşlara, 2021 yaşlılık parasının aylık 711.5 liradan 864.89 liraya yükseldiğini belirtelim. Peki Ocak ayı yaşlılık maaşı ne zaman yatacak? İşte yaşlılık maaşı başvuru şartları...

Yaşlılık maaşı 2021 son durum... 2021 yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar arttı? Yaşlılık parası Ocak 2021'de ne zaman, ne kadar verilecek?

Son dakika haberine göre asgari ücret zammından sonra 2021 yaşlılık aylığı artışı araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşı etkileyen asgari ücretin 2021 yılında net olarak ne kadar verileceği 28 Aralık 2020 tarihinde belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklamasının ardından, yaşlılık parası artacağı için yaşlılık maaşı 2021 ne kadar merak konusu oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi ve 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.
Yaşlı, muhtaç, özürlü ya da özürsüz belirlenen kişilere verilen 2022 sayılı kanunla yürürlüğe konulan yaşlılık aylığı zamları nasıl belirlenir? Yaşlılık maaşı başvurusu şartları ve başvuru nereye yapılır? Ocak 2021 yaşlılık maaşı ne zaman verilecek?

2021 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve yaşlılık (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2021 maaşı takvimi araştırılıyor. 2021 Ocak ayı yaşlılık maaşları yattı mı merak eden vatandaşlar, yaşlılık aylığının hesaba ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor. 2022 yaşlılık maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakım alan kişilere de verilir. 2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. 2021 yaşlılık maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da bugün geldi. Yapılan açıklamanın ardından 2021 yaşlılık parası 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.

2021 OCAK AYI YAŞLILIK AYLIĞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

2022 sayılı yasa ile yaşlılık maaşı almaya hak kazanan kişiler 2021 Ocak yaşlılık maaşları ne zaman hesaba yatacak araştırmaya başladı. Yaşlılık aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Yaşlılık aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise yaşlılık maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin yaşlılık aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır. Bu yüzden 2021 Ocak yaşlılık maaşları yattı mı sorusunun cevabı için aşağıdaki listeyi inceleyiniz. İşte yaşlılık maaşları alma takvimi...

  • Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

2021 Kasım yaşlılık maaşları yattı mı

2021 YAŞLILIK AYLIĞI NEREYE YATACAK?

Yaşlılık maaşlarının ödemelerinde yığılma ve kalabalık olmaması için yaşlılık maaşlarının ödeme günleri farklı günlere dağılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz yaşlılık aylığı alma takvimi ile yaşlılık maaşını alacak olan kişiler, doğum tarihinin son rakamına göre 2021 Yaşlılık maaşı ödemesini PTT'den gidip çekilebilecek. %40’ın üzerinde engeli olanların alabileceği yaşlılık maaşına başvurmak isteyenler, yaşlılık maaşı başvuru şartları nedir araştırıyor. Yaşlılık maaşı için kişinin %40'ın üzerinde engeli olmasının yanı sıra ev halkının toplam net gelirinin de belirli bir miktarın altında kalması gerekir. Aşağıda yaşlılık maaşı almak isteyenlerin alma şartları ve diğer detaylar yer alıyor.

2021 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?

2021 Yaşlılık aylığının miktarı en son asgari ücrete gelen zammın ardından arttı. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi ve 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. 2021 Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi. 2021 Ocak ayı yaşlılık aylığı ne kadar olacak sorusunun cevabı da gelmiş oldu.

2021 Kasım yaşlılık maaşları yattı mı

YAŞLILIK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NEDİR?

Yaşlılık aylığı alma şartlarının ne olduğunu araştıranlar hemen yaşlılık maaşı almak için başvuru koşullarını inceliyor. Aşağıda yaşlılık maaşı başvuru şartları listelenmiştir. Bu şartları sağlayan kişiler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Yetkili hastaneden alınmış yaşlılık sağlık kurulu raporuna göre “yaşlılık” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede yaşlılık (engel oranı%70 ve üzeri) olan,

kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış yaşlılık yakını bulunanlar,

bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

2021 Kasım yaşlılık maaşları yattı mı

2021 YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

2021 yılında yaşlılık maaşı almak isteyenler yaşlılık maaşı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir araştırması yapıyor.
İşte yaşlılık aylığı başvuru şartları...

2 tane vesikalık fotoğraf,

Fakirlik kağıdı,

Vukuatlı nüfus kayıt belgesi,

Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt,

Mal bildirimi,

Dilekçe,

Sağlık kurulundan alınan bir rapor...

2021 Kasım yaşlılık maaşları yattı mı

2021 ÖZÜRLÜ AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Özürlü aylığı yaş ve engel durumuna göre kişilere verilir. İşte 2021 özürlü aylığı kimlere verilir listesi:

%40-69 Özürlü aylığı:

18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,

%40-%69 arası özürlü olan,

%70 ve Üzeri Özürlü Aylığı;

18 yaşından büyük olan,

%70 ve üzeri özürlü olan,

Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan

Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan (2013 İkinci altı ayı 243,43 TL) az geliri olan kişilere bağlanır.

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