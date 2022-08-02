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Yatırım için altın mı, dolar mı? İslam Memiş merak edilen oranı açıkladı: Duyunca şok olacaksınız…

02.08.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar/TL kurunda hareketli günler yaşanırken yatırımlarını korumak ve daha da arttırmak isteyenler için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten kritik bir değerlendirme geldi. İslam Memiş son 20 yılda altının yüzde 6290 getiri sağladığının altını çizerek, dolardan ziyade en iyi yatırım aracının altın olduğunu savundu. Ayrıca 2050 yılına işaret eden uzman isim, "2050 yılında altın denen bir şey yer altında olmayacak” dedi.

Yatırım için altın mı, dolar mı? İslam Memiş merak edilen oranı açıkladı: Duyunca şok olacaksınız…

Altın, ABD istihdam raporunu bekliyor. ABD’de Cuma günü yayımlanacak olan Temmuz ayı istihdam raporu, merkez bankası Fed'in izleyeceği çizgi konusunda belirleyici olacak. Ekonominin teknik olarak bir resesyonda olmasına ve ülkedeki en büyük istihdam kaynaklarından biri olan teknoloji devlerinde işten çıkarmaların artmasına rağmen, tahminler raporun Haziran’daki kadar olmasa da güçlü bir istihdam artışı göstermesi yönünde.

Analistler, Haziran ayındaki 372 bine kıyasla Temmuz ayında ekonomiye 250 bin yeni işin eklenmiş olmasını bekliyor. İşsizlik oranının ise yüzde 3,6 ile tarihin en düşük seviyelerinde kalması bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftada, merkez bankasının Eylül ayında vereceği faiz kararının gelen verilere bağlı olacağını söylemişti.

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ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar endeksindeki düşüşle altının ons fiyatı 1.780,5 dolarla yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıkarken, gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Dün ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.020 liradan tamamlamıştı. Bugün ise gün içinde en yüksek 1026 lira seviyesi görüldü. Dolar/TL kuru ise 18 sınırlarına doğru hareket ederken şu sıralarda 17,96 liradan alıcı ile buluşuyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 18,39 liradan satışa sunuluyor.

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ALTININ GETİRİSİNİ DUYAN ŞOK OLDU

Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş katıldığı bir televizyon programında altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yatırım için ‘altın mı, dolar mı?’ sorusuna yanıt veren İslam Memiş, doların yatırım değil bir ödeme aracı olduğunu belirterek, doların yükselmesi ve düşmesi durumunda ekonomi ile bağdaştırılmasını ise eleştirdi. Altın içinse her açıklamasında güvenli liman değerlendirmesi yapan Memiş, Son 20 yılda doların yüzde 908, euronun yüzde 1215, altının ise yüzde 6290 getiri sağladığını ifade etti. Yatırım yapmak isteyenlere ise Memiş, altını önerdi.

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“2050 YILINDA YER ALTINDA ALTIN DENEN BİR ŞEY OLMAYACAK”

Yatırımcı için reçete veren İslam Memiş, altının kurtuluş reçetesi olduğunu söyledi. Dolar, euro ya da sterlin yatırımı yapanların rüyadan uyanması gerektiğini ifade eden Memiş, altında kârın daha fazla olduğunu belirtti. Altını yatırım aracı olarak düşünmeyenlerin gaflet içerisinde olduğunu iddia eden Memiş, "2050 yılında altın denen bir şey yer altında olmayacak" diye konuştu.


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