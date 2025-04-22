'Yatırım yerine... Sıcak para mevduat ve altına yatırılıyor' TESK'ten faiz artırımı mesajı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankası’nın faizleri 350 baz artırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SICAK PARA MEVDUAT FAİZİNE VE ALTINA YATIRILIYOR"

Palandöken, bankaların mevduat faizlerini artırması ile enflasyonun daha çok artacağına dikkati çekerek, "Faizlerin artması ve ülkeler arası yaşanan gümrük vergileri sebebiyle sıcak para mevduat faizine ve güvenli liman olan altına yatırılıyor. Bunun için de yapılması gereken fonlara getirilen ek vergiler kaldırılarak yerli ve yabancı yatırımcıların önü açılmalıdır. Çünkü yatırım yerine vatandaş parasını yüksek faizle bankaya yatırıyor. Böylece enflasyon yükselir, maliyetler ve işsizlik artar" dedi. (İHA)