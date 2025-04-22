FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Yatırım yerine... Sıcak para mevduat ve altına yatırılıyor' TESK'ten faiz artırımı mesajı

'Yatırım yerine... Sıcak para mevduat ve altına yatırılıyor' TESK'ten faiz artırımı mesajı

22.04.2025 13:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faizler yükseldikçe enflasyonun düşmeyeceğini ve bu sebepten dolayı yatırımın da yapılamayacağına vurgu yaptı.

'Yatırım yerine... Sıcak para mevduat ve altına yatırılıyor' TESK'ten faiz artırımı mesajı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankası’nın faizleri 350 baz artırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

iStock-1414584841 (1)

"SICAK PARA MEVDUAT FAİZİNE VE ALTINA YATIRILIYOR"

Palandöken, bankaların mevduat faizlerini artırması ile enflasyonun daha çok artacağına dikkati çekerek, "Faizlerin artması ve ülkeler arası yaşanan gümrük vergileri sebebiyle sıcak para mevduat faizine ve güvenli liman olan altına yatırılıyor. Bunun için de yapılması gereken fonlara getirilen ek vergiler kaldırılarak yerli ve yabancı yatırımcıların önü açılmalıdır. Çünkü yatırım yerine vatandaş parasını yüksek faizle bankaya yatırıyor. Böylece enflasyon yükselir, maliyetler ve işsizlik artar" dedi. (İHA)

iStock-1474210743 (4)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
En fazla ihtiyaç o sektörde! En çok açık iş olan meslekler de...En fazla ihtiyaç o sektörde! En çok açık iş olan meslekler de...
Avro Bölgesi'nde 2024'te kamu borcu oranı arttıAvro Bölgesi'nde 2024'te kamu borcu oranı arttı
Anahtar Kelimeler:
faiz TESK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erken seçim tartışması için çok konuşulacak mesaj

Erken seçim tartışması için çok konuşulacak mesaj

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat bir kez daha hastaneye kaldırıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat bir kez daha hastaneye kaldırıldı

77 milyon TL'lik lüks araçları satışa çıkmıştı! Sürpriz karar

77 milyon TL'lik lüks araçları satışa çıkmıştı! Sürpriz karar

Fiyatı 7 TL'ye düştü! 'Birçok ülke istiyor ama...'

Fiyatı 7 TL'ye düştü! 'Birçok ülke istiyor ama...'

Araç piyasasında umutlar boşa çıktı!

Araç piyasasında umutlar boşa çıktı!

Emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.