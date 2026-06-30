Yatırımcıların tercihi değişti! En yüksek kira getirisi bu illerde

Türkiye'de konut tercihleri son yıllarda önemli ölçüde değişiyor. Geçmişte geniş metrekareli ve çok odalı daireler daha fazla tercih edilirken, bugün daha küçük ve işlevsel yaşam alanları öne çıkıyor. Demografik yapıdaki değişim, ekonomik şartlar ve yaşam alışkanlıklarının dönüşmesi, konut piyasasında da yeni bir dönemi beraberinde getiriyor.

HANE HALKI KÜÇÜLÜYOR, KÜÇÜK EVLERE TALEP ARTIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu verileri, ortalama hane halkı büyüklüğünün 2008 yılında 4 kişi seviyesindeyken günümüzde 3,08 kişiye gerilediğini ortaya koyuyor. Aynı dönemde tek kişilik hanelerin oranı da yüzde 20,5'in üzerine çıktı.

Geç evlilikler, yalnız yaşayan profesyonellerin sayısındaki artış ve boşanma oranlarının yükselmesi, küçük metrekareli konutlara olan talebi artıran başlıca nedenler arasında gösteriliyor.

Artan konut fiyatlarının yanı sıra aidat, enerji ve bakım gibi işletme maliyetlerindeki yükseliş de tüketicileri daha küçük evlere yönlendiriyor. Bu durum hem satın alma hem de kiralama tarafında küçük metrekareli dairelere olan ilgiyi artırıyor.

1+1 VE 2+1 DAİRELERE İLGİ ARTIYOR

Konut sektörü de değişen talebe göre şekilleniyor. Yeni projelerde 3+1 dairelerin payı azalırken, 1+1 ve 2+1 daire tipleri daha fazla yer buluyor. Özellikle konut fiyatlarının yüksek olduğu büyükşehirlerde geliştirilen markalı projelerde bu eğilim daha belirgin şekilde görülüyor.

Sektör temsilcileri, yatırım açısından küçük metrekareli konutların daha avantajlı olduğuna dikkat çekiyor. Daha düşük yatırım maliyeti, daha geniş kiracı kitlesine ulaşabilme imkânı ve yüksek kira getirisi potansiyeli sayesinde 1+1 ve 2+1 dairelerin yatırım açısından cazip hale geldiği, bu nedenle küçük metrekareli konutların hem oturum hem de yatırım amacıyla her geçen gün daha fazla tercih edilen bir segment olduğu belirtiliyor.

SATILIK HER İKİ KONUTTAN BİRİ KÜÇÜK DAİRE

Türkiye genelinde satılık daire sayısı yaklaşık 438 bin 750'ye ulaştı. Bu ilanların 210 bin 250'sini 1+0, 1+1, 1+1,5 ve 2+1 daireler oluşturuyor. Böylece küçük dairelerin toplam satılık konut ilanları içindeki payı yüzde 49'a yaklaşıyor. Başka bir ifadeyle satılıktaki her iki konuttan biri küçük metrekareli dairelerden oluşuyor. 3+1 dairelerin toplam ilanlar içindeki payı ise yaklaşık yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

1+1 DAİRELERDE EN YÜKSEK KİRA GETİRİSİ

Endeksa verilerine göre, konut satışlarının en yüksek olduğu büyükşehirlerde 1+1 dairelerin yıllık kira getirisi yüzde 12 seviyesine kadar yükselerek son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. En yüksek kira getirisine sahip ilk 10 büyükşehir şöyle sıralandı:

Şehir Değer

Şanlıurfa %12,09

Gaziantep %11,97

Kayseri %11,84

Diyarbakır %11,08

Mardin %10,38

Adana %10,33

Konya %10,27

Hatay %10,27

Malatya %10,26

Erzurum %10,00