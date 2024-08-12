FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yaz biterken, şimdi de yeni telaş başladı! Özel okullarda zamlı fiyatlar cep yakıyor... Sadece yemek ücreti 150 bin TL

Yaz biterken, şimdi de yeni telaş başladı! Özel okullarda zamlı fiyatlar cep yakıyor... Sadece yemek ücreti 150 bin TL

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.08.2024 07:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatilinin bitmesi ve okulların açılması için yavaş yavaş geri sayıma başlanırken, milyonlarca şimdiden özel okul ücreti stresi sardı. Kayıt zamları, servis ücretleri derken şimdi de 150 bin TL'yi bulan yemek ücretleri adeta cep yakıyor. Uzmanlar ise, velileri uyarıyor: "Zorunlu değil"

Dudak uçuklatan özel okul ücretleri, yüzde 50'leri bulan servis zammı söylentileri derken rakamlar aldı başını gitti. Buna bir de yemek masrafı eklenince durum aileler için adeta kördüğüme dönüştü.

YEMEK ÜCRETLERİ 150 BİN TL'Yİ BULUYOR

Bazı özel okullar, velilerden istedikleri ücreti 'yemek masrafı' adı altına alırken, fiyatlar da cep yakıyor. Yıllık yemek ücretleri KDV dahil 150 bin TL'yi buluyor.

thumbs_b_c_d58b3eb88af5e574321644f1ef376f23

BİR ÖĞRENCİNİN GÜNLÜK YEMEK MENÜSÜNDE NELER VAR?

Kahvaltı ile güne başlayan öğrencilerin öğle yemeğinde de salatası, çorbası ve ana yemeği oluyor. Söz konusu menü bazı okullarda 555 TL olurken, bazı okullar ise 722 TL ücret istiyor.

GÜNLÜK MALİYETİ NE KADAR?

"Bir öğrencinin yıllık maliyeti gerçekte ne kadar oluyor?" sorusuna yanıt veren İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Zincirkıran ise "Yemek bedeli, bunun içine kahvaltısı da giriyor. 475 TL günlük bir bedel olur. Bunu da 180 ile çarptığımızda 100 bin liraya yakın bir rakama ulaşılır." diye konuştu.

gfjfj

"OLMAMIŞ ARTIŞLARI DA VELİYE YANSITIYORLAR"

ATV Haber'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Olmamış artışları da veliye yansıtıyorlar. Yemek fiyatları 3-4 kat arttı. 30 bin TL'lik bir yemek nasıl 130 bin TL'ye çıkartılabiliyor? Yani bu sene 30 bin liraya sattığı yemeği 55 bin liraya satacakken sanki yüzde 100 bir enflasyon olacakmış gibi 110 bine, 130 bine çıkaran özel okullar var" dedi.

gfdg

ZORUNLU MU?

Söz konusu yemek ücretinin zorunlu kılındığını ancak bunun mümkün olmayacağını anlatan Ağaoğlu, "Zorunlu değil. Yönetmelikte bu açık bir şekilde yazıyor" diye konuştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
özel okul yemek
En Çok Okunan Haberler
Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktı! Açıklamalar peş peşe geldi

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktı! Açıklamalar peş peşe geldi

Arda Turan ilk Süper Lig maçında çılgına döndü, direkt kırmızı kart gördü!

Arda Turan ilk Süper Lig maçında çılgına döndü, direkt kırmızı kart gördü!

Mersin'de 'yol verme kavgası' silahlı çatışmaya döndü: 3 ölü, 5 yaralı

Mersin'de 'yol verme kavgası' silahlı çatışmaya döndü: 3 ölü, 5 yaralı

Taraftar 'istifa' dedi, Avcı'dan anında yanıt geldi!

Taraftar 'istifa' dedi, Avcı'dan anında yanıt geldi!

Gece yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren başladı

Gece yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren başladı

Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı: Villa partisi!

Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı: Villa partisi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.