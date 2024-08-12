Yaz biterken, şimdi de yeni telaş başladı! Özel okullarda zamlı fiyatlar cep yakıyor... Sadece yemek ücreti 150 bin TL

Dudak uçuklatan özel okul ücretleri, yüzde 50'leri bulan servis zammı söylentileri derken rakamlar aldı başını gitti. Buna bir de yemek masrafı eklenince durum aileler için adeta kördüğüme dönüştü.

YEMEK ÜCRETLERİ 150 BİN TL'Yİ BULUYOR

Bazı özel okullar, velilerden istedikleri ücreti 'yemek masrafı' adı altına alırken, fiyatlar da cep yakıyor. Yıllık yemek ücretleri KDV dahil 150 bin TL'yi buluyor.

BİR ÖĞRENCİNİN GÜNLÜK YEMEK MENÜSÜNDE NELER VAR?

Kahvaltı ile güne başlayan öğrencilerin öğle yemeğinde de salatası, çorbası ve ana yemeği oluyor. Söz konusu menü bazı okullarda 555 TL olurken, bazı okullar ise 722 TL ücret istiyor.

GÜNLÜK MALİYETİ NE KADAR?

"Bir öğrencinin yıllık maliyeti gerçekte ne kadar oluyor?" sorusuna yanıt veren İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Zincirkıran ise "Yemek bedeli, bunun içine kahvaltısı da giriyor. 475 TL günlük bir bedel olur. Bunu da 180 ile çarptığımızda 100 bin liraya yakın bir rakama ulaşılır." diye konuştu.

"OLMAMIŞ ARTIŞLARI DA VELİYE YANSITIYORLAR"

ATV Haber'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Olmamış artışları da veliye yansıtıyorlar. Yemek fiyatları 3-4 kat arttı. 30 bin TL'lik bir yemek nasıl 130 bin TL'ye çıkartılabiliyor? Yani bu sene 30 bin liraya sattığı yemeği 55 bin liraya satacakken sanki yüzde 100 bir enflasyon olacakmış gibi 110 bine, 130 bine çıkaran özel okullar var" dedi.

ZORUNLU MU?

Söz konusu yemek ücretinin zorunlu kılındığını ancak bunun mümkün olmayacağını anlatan Ağaoğlu, "Zorunlu değil. Yönetmelikte bu açık bir şekilde yazıyor" diye konuştu.