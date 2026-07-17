Yaz sıcakları satışları uçurdu! 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli lezzeti Maraş dondurmasında yaz sezonunun başlamasıyla birlikte üretim ve ihracat temposu yükseldi. Artan hava sıcaklıklarıyla serinlemek isteyen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ürün için kentteki üretim tesislerinde kapasite artırıldı.

Geleneksel üretim yöntemiyle hazırlanan Maraş dondurması, Türkiye genelindeki satışların yanı sıra 30'dan fazla ülkeye ihraç edilerek hem kent ekonomisine hem de gastronomi turizmine katkı sunmayı sürdürüyor.

ÜRETİM ARTTI, HEDEF DÜNYA MARKASI OLMAK

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Hacı Fidan, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte üretim kapasitesinin yükseltildiğini belirtti.

Sıcak havaların etkisiyle Maraş dondurmasına olan talebin arttığını ifade eden Fidan, üretim tesislerinde bu talebi karşılamak amacıyla yoğun mesai yürütüldüğünü söyledi.

Maraş dondurmasının geleneksel üretim yöntemi, kaliteli hammaddesi ve ustalık kültürü sayesinde dünya pazarında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Fidan, bu değeri koruyarak uluslararası alanda daha güçlü bir marka oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Fidan, "Hedefimiz, Maraş dondurmasını sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen gastronomi markalarından biri haline getirmek." dedi.

30'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Geçen yıl 2,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Fidan, bu yılın ilk altı ayında 820 bin dolarlık ihracata ulaştıklarını belirterek, yıl sonu hedeflerinin 3 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin en büyük dondurma üretim merkezi konumunda bulunduğunu ifade eden Fidan, kentte faaliyet gösteren 15 tesiste yılda yaklaşık 100 milyon litre süt kullanılarak Maraş dondurması üretildiğini söyledi.

Fidan, Maraş dondurmasının İngiltere, Çin, Hollanda, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkmenistan, Irak ve Umman'ın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkeye gönderildiğini belirterek, ihracat ağını daha da genişletmek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

DEPREM SONRASI HIZLA TOPARLANDI

Depremlerin ardından sektörün kısa sürede toparlandığını ifade eden Fidan, yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan Maraş dondurması sektörünün hem kent ekonomisi hem de gastronomi turizmi açısından önemli bir değer taşıdığını söyledi.

Bir dondurma firmasının Kalite Müdürü Güliz Atabar ise bu yıl yağışlı ve serin geçen hava koşulları nedeniyle sezonun yaklaşık iki ay gecikmeli başladığını belirtti. Havaların ısınması ve okulların kapanmasıyla birlikte talebin belirgin şekilde arttığını ifade eden Atabar, sezon boyunca oluşan üretim açığını kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır