Yeni düzenleme yolda! Ek hesaplara fren sinyali

Kredili Mevduat Hesapları’nda (KMH) artan kullanım ve yükselen faiz yükü, ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Finansal İstikrar Komitesi’nde ele alınan başlıklar arasında, KMH limitlerinin kişilerin gelir durumuna göre yeniden belirlenmesi ve kredi kullanımında daha sıkı denetim uygulanması öne çıktı.

KMH İÇİN GELİR ODAKLI SINIRLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, kredili mevduat hesapları, kredi komisyonları ve kredi kartlarına ilişkin mevcut tablo değerlendirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.