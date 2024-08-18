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'Yeni ekonomi programı' kapsamında yeni ücretlendirmeler... 25 kuruştan 360 TL'ye kadar fiyat belirlenecek

MynetX MynetX
18.08.2024 14:04
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'yeni ekonomi porgramı kapsamında vergide yeni düzenlemeye gidiyor. Yapılan taslak çalışmaya göre, vergi sorgulamak için ücret ödenecek. Ödenecek ücret ise 25 kuruş ile 360 TL arasında değişkenlik gösterecek.

'Yeni ekonomi programı' kapsamında yeni ücretlendirmeler... 25 kuruştan 360 TL'ye kadar fiyat belirlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'yeni ekonomi programı' çerçevesinde vergiyle ilgili çeşitli düzenlemelere gitmeye hazırlanıyor. Bakanlığın yapacağı düzenlemeye göre, vergi levhası ve vergi numarası sorgulama işlemleri artık ücretli olacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dijital Vergi Dairesi ve e-devlet üzerinden ücretsiz şekilde yapılabilen mükellefiyet, vergi levhası sorgulama ve doğrulama, şahıs veya şirketlerin ödediği vergi/ kurumlar vergisini sorgulama ücrete tabii olacak.

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EN DÜŞÜK ÜCRET 25 KURUŞ

Gazete Duvar'ın haberine göre hazırlanan taslakta vergi kimlik numarası sorgulama 0,25 TL ve vergi kimlik numarası doğrulama 0,25 TL olarak belirlenirken, vergi levhası sorgulama ve vergi levhası doğrulama da 0,75 TL olacak. Ücretler, sorgulama başına alınacak.

BEYYANEME DE ÜCRETLİ OLACAK

Her ay beyan edilen KDV ve muhtasar (şirkete göre 3 ayda bir) beyannamelerinde ortaya çıkan vergi dışında, maktu şekilde ücret alınacak. KDV ve muhtasar beyannamelerinden alınacak ücret ise 25 TL.

Geçici vergi, gelir vergisi ve kurumlar beyannamelerine yer verilmek zorunda olunan bilanço, gelir tablosu ve hesap özeti kısımlarından da ek ücret alınacak. Bilanço ekinden alınacak ücret 360,10 TL, gelir tablosu, işletme hesap özeti ve serbest meslek hesap özeti eklerinden alınacak ücret ise 171,90 TL olarak belirlendi.

Geçici vergi beyannamesine ek olarak alınacak maktu ücret 25 TL olarak listede yer alırken, gelir vergisi beyannamesinde bu ücret 50 TL olarak belirlendi. Kurumlar vergisi beyannamesinden alınacak maktu ücret ise taslak onaylanırsa 75 TL olacak.

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"VERGİ BORCU YOKTUR" BELGESİ İÇİN 5 TL ÜCRET

Firmaların, Dijital Vergi Dairesi'nden almış olduğu ve kamu kurumlarına verdiği hizmetin bedelini alması için idareye sunulması gereken “Vergi borcu yoktur” belgesi için de 5 TL alınacak.

Bakanlık kaynaklarına göre taslak çalışma onaylanırsa eylül ayı itibariyle yürürlüğe girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beyanname Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi
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