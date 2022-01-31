Yeni elektrik fiyatları ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrik faturalarına indirim geldi mi?

Elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmesi ile beraber yeni bir dönem başlamıştı. Az tüketen vatandaşın düşük fatura ödemesi prensibiyle yolla çıkılan değişiklikte vatandaşlar yüksek gelen faturalardan şikayetçi olmuştu. Kademeli tarife hakındaki tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklamada bulundu.

ELEKTRİK FATURASI FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Yeni sene ile birlikte elektrik fiyatlarına yapılan zam kademeli şekilde abonelere yansıtılıyor. 150 kilovatsaatten daha az tüketim yapanların elektrik faturasının düşük gelmesi gerekmekte. Fakat uzmanlarına göre kademeli tarifedeki 150 kilovatsaatlik baraj küçük bir evin sadece beyaz eşya kullanımı ile aşılıyor ve böyle bir durumda vatandaş kabarık bir fatura ile karşılaşıyor.

Bu sebeple kademeli tarifede limit değişikliği gündeme gelmiş durumda. Bakan Dönmez konuyla ilgili açıklama yaparak "Limit değişikliğine gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

"ELEKTRİK FATURALARININ DÜZENLENMESİ TALİMATI VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu ve "İlgili kurumlara elektrik faturaların düzenlemesi talimatı verdik. Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Diğer yandan isteyen tüketiciler kademeli tarifeden çıkabilmekte. Bunun için öncelikle elektronik sayaç gerekmekte. Eğer elektronik sayaç bulunuyorsa, elektrik temin edilen şirkete başvuruluyor. Yine ayrıca çoklu tarifede, 06.00-17.00, 17.00-22.00, 22.00-06.00 saatleri arasında farklı birim fiyatlar üzerinden elektrik harcaması da hesaplanıyor. Çoklu tarife, gündüz saatlerinde tek zamanlı tarifeye göre daha pahalı. Fakat özellikle 22.00’den sabaha kadar olan harcamalarda önemli avantaj sağlıyor. Bu sebeple, elektrik harcamasının önemli bölümünü gecenin geç saatlerine kaydırabilen kişiler için bir alternatif olabilir.



