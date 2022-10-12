Yeni kriz tehlikesi! Peş peşe açıklamalar, dünya bu ifadeleri konuşuyor: Sonuçları olacak

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat petrol fiyatlarını etkiledi. 3 haftalık süren düşüş sonrası yeniden yükselişe geçen petrol fiyatları 90 dolar seviyesini geçmiş, 100 dolara yaklaşmıştı. ABD Başkanı Biden, petrol fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için OPEC'e üretimi artırma çağrısı yapmış, OPEC ise üretimi düşürme kararı vermişti. Konuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Suudi Arabistan kararın ekonomik olduğunu ifade ederken, ABD Başkanı Biden, "Suudi Arabistan'ın Rusya ile yaptıklarının sonuçları olacak" dedi.

ÜRETİMİ AZALTMA KARARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltması ve Suudi Arabistan'ın gelecek ay günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı alması ABD'nin tepkisini çekti. ABD Başkanı Biden'ın üretimi artırma çağrısına olumsuz yanıt verilmesi sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA: KARARLAR YALNIZCA EKONOMİK

Suudi Arabistan Al-Arabia televizyon kanalına konuşan Bin Ferhan, OPEC+ kararları sebebiyle ABD'nin ülkesiyle ilişkilerini yeniden gözden geçireceğine ilişkin yapılan açıklamalara karşılık verdi.

Bin Ferhan, "OPEC+ kararlarının ne siyasi bir yönü bulunuyor ne de kararlara siyasi açıdan bakıyoruz. Kararlar yalnızca ekonomik. Washington ile ilişkiler bölgenin istikrarı ve güvenliğini destekleyecek şekilde stratejiktir. Riyad ile Washington arasındaki ilişkilerin iki ülke çıkarlarına ve bölgenin istikrarına katkı sağlıyor. ABD ile ilişkilerimiz kurulduğundan bu yana kurumsaldır." diye konuştu.

BIDEN'DAN YENİ AÇIKLAMA: RUSYA İLE YAPTIKLARININ SONUÇLARI OLACAK

Biden'dan konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Şu anda bu ilişkileri değerlendirme sürecindeyim. Temsilciler Meclisi ve Senato (tatilin ardından kasım ayında) görevine geri döndüğünde, Suudi Arabistan'ın Rusya ile yaptıklarının sonuçları olacak" dedi.

Kaynak: AA

