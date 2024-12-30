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Yeni vergi oranları Resmi Gazete'de yayımlandı! 2025 pasaport ücreti ne kadar oldu? İşte hesaplamalar...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.12.2024 19:22
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Yeni vergi oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun en büyük yansıması ise IMEI kayıt ücretleri ve pasaportta ortaya çıktı. 3 yıl üzeri pasaport harcı 11.274 TL'ye çıktı. İşte detaylar...

Yeni vergi oranları Resmi Gazete'de yayımlandı! 2025 pasaport ücreti ne kadar oldu? İşte hesaplamalar...

2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43.83 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu oranın ardından trafik cezaları dahil olmak üzere tüm vergilere gelecek zamlar da belli oldu. Birçok kalemde fiyatlar değişti. İşte detaylar...

Binlerce kişi yurt dışından getirdiği telefonlar için kayıt yaptırma sorumluluğu taşırken, yeniden değerlendirme oranı sonrası yeni kayıt ücreti de belli oldu.
IMEI kayıt ücreti 2024 yılında ne kadardı? Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.

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2025'TE KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 itibarıyla yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 45.614 TL oldu.

Yeniden Değerleme Oranı’nın resmileşmesinin ardından pasaport süresi dolanlar ya da ilk kez pasaport almayı düşünler "2025 pasaport harçları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İŞTE ESKİ VE YENİ FİYATLAR!

6 aylık pasaport harcı: 2 bin 351 lira - (2024 yılında 1639 liraydı)

1 yıllık pasaport harcı: 2 bin 439 lira - (2024 yılında 2 bin 397 liraydı)

2 yıllık pasaport harcı: 5 bin 644 lira - (2024 yılında 3 bin 923 liraydı)

3 yıllık pasaport harcı: 8 bin 12 lira - (2024 yılında 5 bin 558 liraydı)

10 yıllık pasaport harcı: 11 bin 281 lira - (2024 yılında 7 bin 833 liraydı)

Pasaport defter bedeli: 1137 lira (2024 yılında 790 liraydı)

Birçok kalemde fiyatlar değişti. İşte zamlı fiyatlar...

• Yurtdışına çıkış harcı 500 TL’den 710 TL’ye

• Araç muayene (Otomobil) 1.821,60 TL’den 2.621,80 TL’ye

• Telsiz kullanım ücreti (Aylık) 14,94 TL’den 21,50 TL’ye

• 1.6 motor, 1-3 yaş arası MTV 5.851 TL’den 8.421 TL’ye

• B sınıfı ehliyet harcı 3.945,40 TL’den 5.678,60 TL’ye

• En düşük trafik cezası (Radar) 1.506 TL’den 2.167 TL’ye

• Gelir vergisi ilk dilimi 110.000 TL’den 158.000 TL’ye

• Aylık beyanname damga vergisi 308,30 TL’den 443,70 TL’ye yükseltildi.

Anahtar Kelimeler:
pasaport ücret
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