Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu! 2021 ehliyet harcı ne kadar? İşte pasaport harçları 2021

Vatandaşlar tarafından 2021 ehliyet harç ücreti ve 2021 pasaport ücretleri bir süredir merak ediliyordu. Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları, yeniden değerleme oranı olan %9,11 artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için %9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek ve %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi bulunuyor. Peki, ehliyet harç ücreti 2021 ne kadar olacak? Pasaport harcı 2021 ne kadar? İşte detaylar...

2021 EHLİYET HARCI NE KADAR?

AA muhabiri tarafından derlenen bilgilere göre, örneğin 1-3 yaş aralığındaki otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısı olanlar için 964 TL’den 1051 TL’ye çıkacak. Aynı yaştaki motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan araçlar için MTV, 1678 TL’den 1830 TL’ye, 1601-1800 cc arasında olanlar için 2964 TL’den 3234 TL’ye, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4.670 TL’den 5.095 TL’ye ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için de 7.003 TL’den 7.640 TL’ye yükselecek. Şimdi vatandaşlar tarafından 2021 ehliyet harcı da merak ediliyor.