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Yeni yılda yaşlıya gence destek yağacak! Bayram ikramiyesi ve BES teşviki...

26.10.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliler gözünü 2022 yılı başında yapılacak zamlara çevirirken, bu yılda yapılması planlanan diğer destekleri de merakla bekliyorlar. Hükümet ise gencinden, yaşlısına yeni yıl için bir destek planı hazırladı.

Yeni yılda yaşlıya gence destek yağacak! Bayram ikramiyesi ve BES teşviki...

2020 ve 2021 yılı pandemi ile mücadele etmekle geçti. Pek çok kişi hem maddi hem de manevi anlamda kayıplar yaşadı. 2022 yılında vatandaş bir şeylerin düzelmesini bekliyor. Hükümet bu beklentilerin farkında olarak gencinden, yaşlısına kadar pek çok vatandaşa yeni yılda destek yağdıracak. İşte 2022 yılında vatandaşa verilecek destekler…

2022 YILI BÜTÇE PLANLAMASINDAKİ DESTEKLER NELER?

2022 yılında verilecek destekler şimdiden belli olmaya başladı. Emekli maaşları, asgari ücret ve sosyal yardımlarla ilgili olarak ocak ayında yapılacak zamlar şimdiden hesaplanırken, hükümet yeni yılda gencinden, yaşlısına pek çok kişiye destek yağdırmayı planlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe teklifinde dikkat çeken bazı başlıkları bulunuyor. İşte o başlıklar…

BİNLERCE GENCE İŞ KAPISI AÇILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe teklifinde, gençlere yönelik olarak iş alanları açılması dikkat çekti. İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programları ile binlerce gence iş kapısı açılacak. Bu yıl düzenlenen işbaşı eğitim programlarına 350 bine yakın kişi katılırken gelecek yıl sayının 364 bin, 2023'te 382 bin, 2024 yılında da 400 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Gelecek yıl 97 bin, 2023'te 102 bin, 2024'te 105 bin mesleki eğitim verilmesi hedefleniyor.

EMEKLİLERE İKRAMİYE

2021 yılında 12 milyon 712 bin emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ikramiye verilmişti. Bu rakam 2022 yılında 13 milyon 52 bine ulaşacak. Sosyal güvenlik kurumu gelirlerinin giderlerini karşılama oranı gelecek yüzde 94.97'ye ulaşacak. İstihdama destek programlarına gelecek yıl 44.5 milyar lira ödenek ayrılırken, sosyal güvenlik programları için de 38.9 milyar lira kaynak aktarılacak.

ÖZEL EMEKLİLİĞE YÖNELİK TEŞVİKLERE YER VERİLDİ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bütçesinde de özel emekliliğe yönelik teşviklere yer verildi. Bireysel emeklilik sistemine katılımın bütün gelir gruplarına yaygınlaştırılması ve böylece tasarrufların artırılması için sistemde kalış süresinin uzatılması için gerekli teşvik mekanizmaları sağlanacak. Bireysel emeklilik sistemine bu yılın sonu itibariyle 12.9 milyon kişi katılırken bu sayının gelecek yıl 13 milyon 500 bin, 2023'te de 14 milyon 500 bin olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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