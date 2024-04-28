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Yer: Antalya! Otelde konaklayan müşteri faturada 'milliyet farkı'nı görünce şaşkına döndü... Bakanlıktan açıklama gecikmedi

28.04.2024 13:57
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Antalya'daki bir otelde akılalmaz bir olay meydana geldi. Otelde kalmak isteyen kişi, kendisinden tahsil edilen 120 avroluk ekstra ücreti görünce adeta şoke oldu. Ekstra ücretin sebebi ise 'yok artık' dedirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu. Skandal olay sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte tüm detaylar!

Yer: Antalya! Otelde konaklayan müşteri faturada 'milliyet farkı'nı görünce şaşkına döndü... Bakanlıktan açıklama gecikmedi

Antalya'da bir otelde yaşanan skandal olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Otelde konaklayan bir müşteri faturayı eline aldığında 'milliyet farkı' kalemi altında 120 avro ekstra ücret ödemek zorunda kaldığını gördü...

DAHA UCUZ DİYE İNGİLİZ WEB SİTESİNDEN REZERVASYON YAPINCA BAŞINA GELMEYEN KALMADI

İngiltere merkezli bir web sitesi üzerinden rezervasyon yapan Türk müşterinin, Türk olduğu anlaşılınca kendisinden 120 avro 'milliyet farkı ücreti' tahsil edildi.

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Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan olay sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

"CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR"

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya'da bir otelde müşteriden tahsil edilen 120 avroluk "Milliyet Farkı" ücretine dair açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş. Yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır" ifadelere yer verildi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya otel kültür ve turizm bakanı
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