Yer: Kars! Belediye çalışanları köpeklere demir çubuklarla işkence yaptı, o görüntülere tepki yağdı

Bugün sosyal medyada yayılan görüntüler adeta infiale neden oldu! Kars Belediyesi’ne ait barınakta çalışan kişileri köpeklere işkence yaptığı görülüyor. Hayvanseverler başta olmak üzere herkesi derinden üzen bu görüntülere yorum yağdı.

Yürek burkan görüntülerde barınak çalışanlarından birinin köpeklerin kafasını yere vurduğu diğerinin de hayvanları yerden yere attığı görülüyor. Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte o anlara tepki yağıyor.

“DEMİR ÇUBUKLARLA CANLARINA KIYIYOR”

Kars’taki görüntüler hakkında yapılan yorumlardan bazıları:

“BARINAK MÜDÜRÜ SADECE BURADA DEĞİL BELEDİYEDE BİLE ÇALIŞMAMALI”

“HAYVANLARI KORUMASI GEREKEN ELLER DEMİR ÇUBUKLARLA CANLARINA KIYIYOR”

“BUNU ADI DEHŞET, ÖNCE ÖLDÜRESİYE DÖVÜYOR SONRA YERE FIRLATIYOR”

“BURASI KARS BARINAĞI! VİCDANINIZ BATSIN YAZIKLAR OLSUN”

“DEMİR SOPALARLA KÖPEKLERİ DÖVÜYORLAR, BUNLAR BİZİM GÖRDÜKLERİMİZ, YA
GÖRMEDİKLERİMİZ NE OLACAK?”

KARS BELEDİYE BAŞKANI SENGER: “EN AĞIR CEZALAR UYGULANACAK”

Söz konusu görüntülerle ilgili açıklama yapan Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, “Bazı personellerin köpeklerimize kötü muamelede bulunduğuna dair görüntüler hepimizi derinden üzmüştür. Bu olay sadece bir idari mesele değil vicdani insani ve ahlaki bir konudur.

Belediye olarak bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini bir kez daha net şekilde ifade ediyorum. Söz konusu personeller hakkında derhal idari soruşturma başlatılmış olup sürecin en kısa sürede tamamlanması için gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Soruşturma sonucunda hukukun ve personel disiplin yönetmeliğinin öngördüğü en ağır cezalar uygulanacaktır.”

