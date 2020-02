Yerli ve milli elektrikli traktöre yoğun ilgi

Kayseri'de tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren firmaların yer aldığı fuar, düzenlenen törenle açıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin sanayi ve tarım kenti olduğunu belirterek, "Türkiye'deki en önemli et üretim merkezlerinden olan Kayseri'de geçtiğimiz yıl 35 milyon kilogram et üreterek ülkemiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlandı. Kayseri yumurta üretiminde de çok iyi bir noktada, Türkiye'den ihraç edilen her 3 yumurtadan biri Kayseri'den gitmektedir" dedi.

Kayseri ve çevre illerden çok sayıda çiftçinin katıldığı fuarda, en çok ilgiyi yerli ve milli elektrikli traktör gördü. Fuara katılar çiftçiler, ağustos ayında üreticiyle buluşması planlanan traktörle bol bol fotoğraf çektirdi. Yerli traktörün 45 dakikada şarj ile 7 saat çalıştığı belirtildi. 60 yıldır çiftçilik yaptığını ve uzun yıllardır traktör kullandığını belirten 71 yaşındaki Cuma Aslan "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mazot derdinden kurtulacağız. Ülkemiz için çok önemli bir üretim. İnşallah bende elektrikli traktörden alacağım" dedi.

KAYNAK:DHA