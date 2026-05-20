Akaryakıta yeni zam beklentisi: 20 Mayıs benzin motorin fiyatı

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Peki, motorine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 20 Mayıs 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 20 Mayıs 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE YENİ ZAM BEKLENTİSİ: TARİH GELDİ

Motorine yeni bir zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine, bu gece yarısı 1 TL 74 kuruş zam bekleniyor" dedi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 65.02 TL

Motorin: 67.48 TL

LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.86 TL

Motorin: 67.32 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.99 TL

Motorin: 68.59 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.27 TL

Motorin: 68.86 TL

LPG: 33.69 TL