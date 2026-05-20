FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta yeni zam beklentisi: 20 Mayıs benzin motorin fiyatı

Akaryakıta zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Son olarak akaryakıtta bir zam beklentisi daha oluştu. Peki, zam hangi üründe? 20 Mayıs 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Akaryakıta yeni zam beklentisi: 20 Mayıs benzin motorin fiyatı
Hande Dağ

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Peki, motorine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 20 Mayıs 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 20 Mayıs 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta yeni zam beklentisi: 20 Mayıs benzin motorin fiyatı 1

MOTORİNE YENİ ZAM BEKLENTİSİ: TARİH GELDİ

Motorine yeni bir zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine, bu gece yarısı 1 TL 74 kuruş zam bekleniyor" dedi.

Akaryakıta yeni zam beklentisi: 20 Mayıs benzin motorin fiyatı 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Akaryakıta yeni zam beklentisi: 20 Mayıs benzin motorin fiyatı 3

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta yeni zam beklentisi: 20 Mayıs benzin motorin fiyatı 4

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 65.02 TL
Motorin: 67.48 TL
LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.86 TL
Motorin: 67.32 TL
LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.99 TL
Motorin: 68.59 TL
LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.27 TL
Motorin: 68.86 TL
LPG: 33.69 TL

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel piyasalarda gözler Fed tutanakları ve Nvidia bilançosundaKüresel piyasalarda gözler Fed tutanakları ve Nvidia bilançosunda
Tatilde yeni alternatife talep çok: Maliyet düşüyor ama riske dikkatTatilde yeni alternatife talep çok: Maliyet düşüyor ama riske dikkat

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.44
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
65
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.63
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.98
Gazyağı
77.49
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt Motorin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şu anda en büyük sorun" diyerek duyurdu: "Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız"

"Şu anda en büyük sorun" diyerek duyurdu: "Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız"

Bahreyn, ebola salgını nedeniyle 3 Afrika ülkesinden girişleri durdurdu

Bahreyn, ebola salgını nedeniyle 3 Afrika ülkesinden girişleri durdurdu

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti!

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti!

Reha Muhtar'ın son hali konuşuluyor! Yorum yağdı

Reha Muhtar'ın son hali konuşuluyor! Yorum yağdı

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

Geçen yıla göre 4 kat artınca göbek atarak çalıştılar

Geçen yıla göre 4 kat artınca göbek atarak çalıştılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.