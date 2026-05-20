Akaryakıta yeni zam beklentisi: 20 Mayıs benzin motorin fiyatı

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Peki, motorine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 20 Mayıs 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 20 Mayıs 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Motorine yeni bir zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine, bu gece yarısı 1 TL 74 kuruş zam bekleniyor" dedi.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 65.02 TL
Motorin: 67.48 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.86 TL
Motorin: 67.32 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.99 TL
Motorin: 68.59 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.27 TL
Motorin: 68.86 TL
LPG: 33.69 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum