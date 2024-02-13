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Yeşil mercimekte vergi sıfıra indi

13.02.2024 09:00 | Son Güncelleme:
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Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Yeşil mercimekte vergi sıfıra indi

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır oldu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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