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Yiğit Çağlayan Mastercard'dan Getir’e transfer oldu

29.09.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Getir’in finansal servisler alanında hizmet vermek üzere kuracağı yeni şirketinin CEO’su bankacılık ve ödeme sistemleri sektörünün deneyimli ismi Yiğit Çağlayan olacak.

Yiğit Çağlayan Mastercard'dan Getir’e transfer oldu

Türkiye’de ve dünyada büyümesini hızla sürdüren Getir’in finansal alanda da müşterilerine hizmet vermek amacıyla kuracağı yeni şirketinin CEO’su Yiğit Çağlayan olacak. Çağlayan, Getir kullanıcılarının finansal araçlara daha kolay erişiminin sağlanması konusunda şirketin stratejisini belirleyip hayata geçirilmesine 1 Ekim’den itibaren liderlik edecek.

10 YILDIR MASTERCARD'DA GÖREV YAPIYORDU

Verilen bilgiye göre, daha önce HSBC Türkiye ve İngiltere genel merkezlerinde bireysel bankacılık alanında 15 yıl çalışan Çağlayan, ardından Mastercard’da 10 yıl boyunca satış ve dijital ürünler konusunda görev aldı. Son olarak Mastercard’ın Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Genel Müdürlüğünü üstlenen Çağlayan, Mastercard’ı sorumlu olduğu ülkelerde liderliğe taşırken Masterpass gibi dijital ürünleri Türkiye’de kurarak diğer ülkelere ihraç etti.

Kaynak: İHA

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