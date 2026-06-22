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Yıkansın diye gelen battaniyenin içinden paralar çıktı

Adana'da halı yıkamacılığı yapan esnaf, yıkamak üzere aldığı battaniyenin içinden çıkan 20 bin TL, 50 euro ve kredi kartlarını sahibine teslim etti.

Yıkansın diye gelen battaniyenin içinden paralar çıktı

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Halı yıkamacılığı yapan Mehmet Emin Evşin, yaşlı bir kadından yıkanması için battaniye aldı. İş yerine götürdüğü battaniyeleri etiketlemek isteyen Evşin, bir battaniyenin içinden 3 cüzdan çıktığını fark etti. Cüzdanları kontrol eden Evşin, içerisinde yaklaşık 20 bin lira, 50 euro ve kredi kartları olduğunu görünce hemen müşterisini aradı. Durumu yaşlı kadına bildiren Evşin, cüzdanları ve içerisindeki paraları sahibine götürerek teslim etti. Yaşlı kadın paralarının bulunduğuna sevinmek yerine "Poşetim nerede poşetim yok" dedi. Bunun üzerine Evşin, poşet görmediğini sadece cüzdanları bulduğunu dile getirdi.

Yıkansın diye gelen battaniyenin içinden paralar çıktı 1

"CÜZDANIN İÇERİSİNDE YAKLAŞIK 20 BİN LİRA VE 50 EURO PARA VARDI"

İHA muhabirine konuşan Evşin, "Dün sabah müşteriden halısını almaya gittik. 2 battaniye, 2 yorgan verdi. Normalde kapı önünde karışmasın diye etiket vuruyoruz. O sırada trafik kilitlendi, biz de bir sonraki müşteride etiket vururuz diye çıktık. Daha sonra etiket vurmaya çalışırken içinden cüzdan çıktı. Cüzdanın içerisinde yaklaşık 20 bin lira ve 50 euro para vardı. Müşteriyi aradık ve durumu dile getirdik. Müşteriye gidip teslim ettik, kendisi de bize teşekkür etti" dedi.

Yıkansın diye gelen battaniyenin içinden paralar çıktı 2

Paraları biriktirerek sakladığını öğrendiği kadının yüzünün görünmesini istemediğini belirten Evşin, "'Birileri görürse rezil olmak istemiyorum' dedi. Parasını kaybettiğini fark etmemişti. Ben aradıktan sonra öğrendi. O fark etmeden ben parasını götürdüm. Parayı görünce zaten şaşırdı. Kendisi 60'lı yaşlarda ve paradan kimsenin haberi yokmuş" diye konuştu.

Yıkansın diye gelen battaniyenin içinden paralar çıktı 3

Bulduğu parayı hiç düşünmeden sahibine vermek istediğini dile getiren Evşin, "Bizim babamız bizi böyle büyüttü. Günümüzde parayı bulunca götürmeyenler var ama biz o karakterde değiliz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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