Yıkılan binalar nedeniyle 120 kişiye tutuklama! Hukukçular emlakçıları işaret etti: Onlar da sorumlu sayılabilecek…

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yıkılan binalar için adli birimler soruşturmaları başlattı. Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik bulunan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları tespit edilen 120 zanlı tutuklandı. 112'si hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 13 zanlı hakkında yakalama kararı, 23 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 14 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı belirlendi. İncelemelerde, 5 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi, 39 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SUÇLU SADECE MÜTEAHHİTLER Mİ?

Hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunan kişiler birer birer gözaltına alınırken yeni bir detay daha ortaya çıktı. Peki yıkılan binaları "depreme dayanıklı proje" diye satan emlak komisyoncularının hukuken sorumluluğu var mı? Hukukçular bu soruya yanıt verdi.

“EMLAK KOMİSYONCUSU DA SORUMLU OLABİLİR”

TRT Haber’de yer alan habere göre Avukat Ömer Yılmaz, "Elbette bunların da tabii ki somut olaya göre değişiklik göstermesine rağmen yapılacak incelemeler neticesinde sorumlulukları doğabilir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Yargılama neticesinde cezai işlem de uygulanabileceğini belirten Yılmaz, insanların maddi zararları meydana geldiği için emlakçıların hukuki yönden kesinlikle bir sorumluluğunun söz konusu olabileceğini söyledi.

“EMLAKÇI YÖNETMELİĞE UYGUNLUĞU BİLMELİ”

Depremin yol açtığı zarardan emlak komisyoncusu da sorumlu olabilir. Uzmanlar, sorumluluk doğmaması için pazarlanan yapıların depreme dayanıklı olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtiyor.

"Bir emlakçının emlakçı iş insanı olduğu için burada basiretli bir şekilde hareket etmesi lazım” diye konuşan Avukat Yılmaz, “Dolayısıyla herkesten önce bir emlakçının sattığı dairenin binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı veya gerekli şartları taşıyıp taşımadığını bilebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu yazılan her şeyden emlakçı basiretli bir iş insanı gibi sorumludur" ifadelerini kullandı.



