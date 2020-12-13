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Yılbaşı öncesi kuru yemişte yüzde 400 talep patlaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.12.2020 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye'nin leblebi ve ay çekirdeği başta olmak üzere kuru yemiş ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Denizli’deki firmalar, yılbaşı öncesi yoğun sipariş alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasında halkın yılbaşını evlerinde geçirecek olması nedeniyle kuru yemiş üreticileri, yüzde 400’lere varan talebi karşılamak için 24 saat aralıksız çalışmaya başladı.

Yılbaşı öncesi kuru yemişte yüzde 400 talep patlaması

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaklaşan yılbaşı gecesini halk, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde geçirecek. Türkiye’nin leblebi ve ay çekirdeği başta olmak üzere kuru yemiş ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Denizli’de, kuru yemiş üretimi yapılan firmalarda talebi karşılamak için 24 saat esasına göre çalışma başladı.

Pandemi süreciyle birlikte halkın evde kalıp, atıştırmalık olarak kuru yemişe yönelmesi dolayısıyla taleplerde yüzde 100 artış yaşandı. Yaklaşan yılbaşı gecesi nedeniyle ise kuru yemişe olan talep artışı, yüzde 400’leri buldu.

Denizli’de kuru yemiş üretimi yapılan firmanın yönetim kurulu üyesi olan iş insanı Veli Tefenlili, yılbaşı nedeniyle Türkiye genelindeki kuru yemiş üreticilerinin talepleri karşılamak için ciddi anlamda çalıştığını söyledi.

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Kuru yemişe çok fazla talep olduğu ve yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Tefenlili, "Yılbaşının vazgeçilmez atıştırmalığı kuru yemiştir. Pandemi döneminde vatandaşlarımız evde kaldığı için kuru yemişe talep artmıştı ancak yılbaşı nedeniyle ciddi şekilde kat kat talep patlaması yaşıyoruz. Çalışma saatlerini 24 saate çıkardık. Taleplerde yüzde 400’lere varan artış var. Bu çerez fiyatlarına da yansımadı. Kuru yemiş rekoltesinde de artış var. Daha önce günde 100-150 ton sevkiyat yaparken bugünlerde bunu 3’e katladık.

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Bizim için İstanbul önemli bir pazar. İstanbul’a daha önce günde 2-3 TIR gönderirken şimdi 10 TIR’a kadar arttı. Özellikle marketlerden talepler var. Siparişler geliyor, yetiştirmeye çalışıyoruz. Ciddi anlamda yığılma var. Normalde Türkiye’de en çok satılan ürün ay çekirdeği, sonra da fıstık, fındık gibi ürünler geliyor. Şimdi de kokteyl dediğimiz karışık çerezler ön plana çıkmaya başladı. Vatandaşlar özel yaptığımız karışık kokteylleri tercih ediyorlar. Denizli, kuru yemiş anlamında Türkiye’nin en önde illeri arasında yer alıyor. Dünyanın leblebi üretiminin yüzde 70’ini Türkiye karşılıyor. Türkiye üretiminin yüzde 80’ini de Denizli karşılıyor. Leblebinin merkezi de Denizli’dir. Çorum bile leblebiyi Denizli’den alır. Kaliteli ay çekirdeğinde de Türkiye’nin üretiminin yüzde 50’si Denizli’den karşılanıyor. Denizli, dünyaya leblebi ve ay çekirdeği ihracatında çok iyi durumda. Yılbaşı sofralarını Denizli’nin kuru yemişleri süsleyecek" diye konuştu.

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(DHA)

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