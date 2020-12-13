Yılbaşı öncesi kuru yemişte yüzde 400 talep patlaması

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaklaşan yılbaşı gecesini halk, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde geçirecek. Türkiye’nin leblebi ve ay çekirdeği başta olmak üzere kuru yemiş ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Denizli’de, kuru yemiş üretimi yapılan firmalarda talebi karşılamak için 24 saat esasına göre çalışma başladı.

Pandemi süreciyle birlikte halkın evde kalıp, atıştırmalık olarak kuru yemişe yönelmesi dolayısıyla taleplerde yüzde 100 artış yaşandı. Yaklaşan yılbaşı gecesi nedeniyle ise kuru yemişe olan talep artışı, yüzde 400’leri buldu.

Denizli’de kuru yemiş üretimi yapılan firmanın yönetim kurulu üyesi olan iş insanı Veli Tefenlili, yılbaşı nedeniyle Türkiye genelindeki kuru yemiş üreticilerinin talepleri karşılamak için ciddi anlamda çalıştığını söyledi.

Kuru yemişe çok fazla talep olduğu ve yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Tefenlili, "Yılbaşının vazgeçilmez atıştırmalığı kuru yemiştir. Pandemi döneminde vatandaşlarımız evde kaldığı için kuru yemişe talep artmıştı ancak yılbaşı nedeniyle ciddi şekilde kat kat talep patlaması yaşıyoruz. Çalışma saatlerini 24 saate çıkardık. Taleplerde yüzde 400’lere varan artış var. Bu çerez fiyatlarına da yansımadı. Kuru yemiş rekoltesinde de artış var. Daha önce günde 100-150 ton sevkiyat yaparken bugünlerde bunu 3’e katladık.