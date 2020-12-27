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YIlbaşı temalı maske! 2 TL'den satılıyor, yoğun ilgi var

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2020 09:09 | Son Güncelleme

Yılbaşı alışverişi listelerinde ilk kez, bu yıl cerrahi maske yer aldı. Yılbaşına özel desenlerle tasarlanan cerrahi maskelere ilgi yoğun olurken, tanesi 2 TL'den alıcı buluyor.

YIlbaşı temalı maske! 2 TL'den satılıyor, yoğun ilgi var

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında otellerde eğlenceler yasaklanınca, restoran ve eğlence mekanlarının da kapalı olması nedeniyle vatandaşların birçoğu yeni yıla evlerinde girmek zorunda kaldı. Evde geçirilecek yılbaşı akşamı için alışverişler ise bugünlerde yoğunluk kazandı. Alışveriş listesinin bir kısmını yiyecek ve içecekler kalan kısmını ise süsleme harcamaları oluşturdu.

MASKE İLK DEFA ALIŞVERİŞ LİSTESİNDE

Koronavirüsten korunmak için en etkili yöntemlerden biri olan cerrahi maske bu yıl ilk defa yılbaşı alışveriş listesine girdi. Günlük hayatta önemli bir aksesuar parçası olan cerrahi maskeyi hem virüsten korunmak hem de daha eğlenceli hale getirmek isteyenler parti malzemelerinin satıldığı işletmelerdeki bu maskeye yoğun ilgi gösterdi. Noel baba, geyik, çam ağacı, kırmızı kapüşonlu gibi farklı desenlerde ancak tamamı yılbaşı temalı bu maskeler en çok aranan yılbaşı ürünü oldu. 10'lu paketler halinde 20 TL'ye alıcı bulan maskeler hem virüsten korunmak hem de yılbaşı akşamında konseptini tamamlamak isteyenler tarafından tercih edildi.

'İTHAL GETİREMEDİĞİMİZ İÇİN FİYATLAR ARTTI'

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İşletmeci Volkan Korçum, bu yılbaşı öncesinde tüm ürünlere ilginin yoğun olduğunu söyledi. Koronavirüs nedeniyle ithal ürün getirtemedikleri için ürünlerin fiyatlarının arttığını belirten Korçum, geçen yıl 75 TL'ye sattığı yılbaşı ağacının bu yıl 175 TL'ye satıldığını söyledi. Ürün bulamadıklarını da kaydeden Korçum, "Müşterilere fiyat söylerken utanıyorum. Ürün yok, fiyatlar pahalı. Yılbaşı için asgari seviyede bir şeyler alacak olsanız 250 TL cebinizden çıkar. Geçen yıl 100 TL'ydi bu durum" dedi.

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'ÇOK FAZLA SATIŞ YAPIYORUZ'

Parti malzemeleri satışı yapan Aysima Coşkul ise müşterilerin en fazla desenli, temalı cerrahi maske sorduğunu ifade etti. Noel baba ya da geyik desenli maskelerin tercih edildiğini belirten Coşkul, "Gelen herkes bu maskeleri soruyor. Ben de kullanıyorum ve çok beğeniyorlar. Çok fazla satış yapılıyor. Kutu içinde 10 adet var ve kutusu 19.50 ile 20 TL arasında satılıyor" diye konuştu.

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(DHA)

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