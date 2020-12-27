YIlbaşı temalı maske! 2 TL'den satılıyor, yoğun ilgi var

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında otellerde eğlenceler yasaklanınca, restoran ve eğlence mekanlarının da kapalı olması nedeniyle vatandaşların birçoğu yeni yıla evlerinde girmek zorunda kaldı. Evde geçirilecek yılbaşı akşamı için alışverişler ise bugünlerde yoğunluk kazandı. Alışveriş listesinin bir kısmını yiyecek ve içecekler kalan kısmını ise süsleme harcamaları oluşturdu.

MASKE İLK DEFA ALIŞVERİŞ LİSTESİNDE

Koronavirüsten korunmak için en etkili yöntemlerden biri olan cerrahi maske bu yıl ilk defa yılbaşı alışveriş listesine girdi. Günlük hayatta önemli bir aksesuar parçası olan cerrahi maskeyi hem virüsten korunmak hem de daha eğlenceli hale getirmek isteyenler parti malzemelerinin satıldığı işletmelerdeki bu maskeye yoğun ilgi gösterdi. Noel baba, geyik, çam ağacı, kırmızı kapüşonlu gibi farklı desenlerde ancak tamamı yılbaşı temalı bu maskeler en çok aranan yılbaşı ürünü oldu. 10'lu paketler halinde 20 TL'ye alıcı bulan maskeler hem virüsten korunmak hem de yılbaşı akşamında konseptini tamamlamak isteyenler tarafından tercih edildi.