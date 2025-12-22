FİNANS

Yılbaşına günler kala fındık fiyatları yükselişe geçti!

Giresun’da üreticinin fındığını piyasaya indirmemesi serbest piyasada fiyatları yukarı taşıdı. 240 liraya kadar gerileyen Giresun kalite tombul fındık, yılbaşına sayılı günler kala yeniden toparlanarak 260–265 liradan alıcı bulmaya başladı.

FİYATLAR YENİDEN YÜKSELDİ!

Giresun'un tarihi Fındık Pazarı esnafından Mustafa Kankaya, üreticinin pazara fındık indirmemesi nedeniyle fiyatlarda son haftalarda toparlanma yaşandığını söyledi.

Kankaya, "2026 yılına yaklaşırken Giresun kalite tombul fındık serbest piyasada 50 randıman 265 liradan alıcı buluyor. Hasat döneminde 300, 340 hatta 350 liraya kadar çıkan fiyatlar, sert düşüşlerle 240 liraya kadar gerilemişti. Üreticinin piyasaya fındık arz etmemesiyle birlikte fiyatlar yeniden 260-265 lira seviyelerine yükseldi" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

