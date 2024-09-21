Yılda 1.2 milyon dolar kazanabilirsiniz! Kimse o işi yapamıyor, 1 haftadan fazla dayanan yok

Fransa’nın Manş Denizi’nde deniz fenerinde 1 yıl boyunca bekçilik yapana 1.2 milyon dolar verilecek.

Show TV'nin haberine göre; Görevin başlıca sorumluluğu, deniz fenerinin düzgün çalıştığından emin olmak ve yıl boyunca bu izole yerde yaşamak. Yılda sadece iki hafta izin verilen bu görevde, çalışanların büyük bir kısmı psikolojik ve fiziksel zorluklar nedeniyle birkaç ay bile dayanamadan işi bırakıyor.

1 HAFTADAN FAZLA DAYANAN YOK!

Bir süre sonra dev dalgalar tokatlamaya başlıyor. Bekçilik yapan kişi aylık 100 bin dolar kazanacak fakat 1 haftadan fazla burada çalışabilen olmadı.

Onlarca yıldır süregelen bu iş için binlerce kişi başvuru yaptı ancak hiçbir çalışan uzun süre görevde kalamadı.