Yılın ikinci enflasyon raporu açıklanıyor: Merkez Bankası Fatih Karahan duyurdu! 'Kesinlikle izin vermeyeceğiz'

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklıyor. Karahan sunumun ardından soruları yanıtlayacak. Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisine ilişkin olarak, "2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e güncelledik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Karahan şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankamızın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon hedeflerimizle uyumlu gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerinde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Emtia fiyatlarında son dönemde genele yayılan bir artış gözlenmektedir.

Küresel enflasyon hedeflerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir, merkez bankaları parasal sıkılığı korumaktadır. Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha geç ve daha yavaş faiz indirimine gideceği beklentileri kuvvetlenmiştir.

Son dönemde gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları gözlenmiştir. Yılın ikinci yarısında, parasal aktarımın gecikmeli etkisiyle iç talepte zayıflama olacağını, cari dengede iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

"TÜKETİCİ ENFLASYONU ÖNGÖRÜLEN TAHMİN ARALIĞININ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının üzerinde gerçekleşmiştir.

Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret etmektedir. Öngörülerimizin aksine yılın ilk çeyreğinde toplam talep koşulları güçlü seyretmiş, kredi koşullarında artış gerçekleşmiştir.

"KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ EĞİLİMİ YAVAŞLADI"

Konut piyasasındaki gelişmeleri öncü gösterge olarak yakından takip ediyoruz. Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlamaktadır. Konut fiyatlarının artış eğilimi tüketici fiyatlarındaki artış eğiliminin altında seyretmektedir.

Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması, dezenflasyon açısından kritik önemdedir.

Kararlarımızın enflasyon beklentilerine iyileşme sağlayacağını düşünüyoruz.

KREDİ FAİZLERİ AÇIKLAMASI

Mart ayındaki faiz artışı ve makroihtiyati düzenlemeler sonrasında ticari kredi faizi yaklaşık 14 puan, tüketici kredisi faizi 18, mevduat faizi 15 puan artmıştır.

Kredi faizlerinin geldiği seviye kredi büyümesinin yavaşlamasına ve iç talebin dengelenmesine katkı verecektir. Son dönemde yabancı para kredilerinin arttığını gözlemliyoruz"







