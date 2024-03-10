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Yılın ilk karpuzu tezgahta: Tane fiyatı 400 TL'yi buldu, dilimle satılıyor!

10.03.2024 13:54
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Yılın ilk karpuzu tezgahlardaki yerini aldı. Karpuzun tane fiyatı 400 TL'ye kadar çıktı. Vatandaş fiyatı pahalı bulunca pazarcılar çözümü dilimle satış yapmakta buldu.

Yılın ilk karpuzu tezgahta: Tane fiyatı 400 TL'yi buldu, dilimle satılıyor!

Bilecik’in Hürriyet Mahallesi’nde kurulan kapalı pazarda kilosu 50 liradan satılan ve tanesi 300 lirayı bulan karpuz, tüketicinin isteği üzerine dilimlerle satılmaya başlandı.

KİLOSU 50 TL

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı. İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun kilosu 50 liradan satışa sunulurken, karpuzdan talep edenler ortalama 300-400 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

Bu parayı yüksek bulanlar sık sık "Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz" diye sorunca, Bilecik Kapalı Pazarı’nda meyve satışı yapan Kadir Demirbaş, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu. Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Demirbaş, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 70 liradan tüketiciye satmaya başladı.

"DİLİMLE SATMAYA BAŞLADIK"

Demirbaş yaptığı açıklamada, "Pazar eskisi gibi dolmuyor. Başta karpuz olmak üzere yaz meyveleri sezona pahalı giriş yaptı. Bu yüzden karpuzu dilimle satmaya başladık" dedi.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz fiyat
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