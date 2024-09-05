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'Yıllık mı aylık mı?' diye sormak zorunda kaldılar! Maaşını duyunca inanamadılar 'Bırakıyorum Ankara'yı, gelip sana rakip olacağım'

05.09.2024 10:18
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.09.2024 10:18
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Yolda gördükleri bir çobanla sohbet eden vatandaşların, çobanın aylık maaşını öğrendiklerinde yaşadığı şaşkınlığa dair o anlar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda vatandaşlar çobana "Maaşın ne kadar?" diye sordu. Çoban "60 bin TL" diye cevap verince bunun yıllık mı aylık mı olduğunu merak ettiler. Çoban ise maaşının aylık 60 bin TL olduğunu söyledi. Vatandaşlar bunun karşısında şaşkınlık yaşarken bir tanesi "Ankara'yı bırakıp geliyorum, sana rakip olacağım" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video hızla gündem oldu. Videonun gündem olmasının sebebi ise çobanın aylık kazandığı para. Çobanın maaşını duyanlar kulaklarına inanamazken o videodaki ifadeler de dikkat çekti.

Çobanlık mesleği son dönemde çalışacak kişi bulunmasının zorluğuyla sık sık gündeme geliyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen pek çok haberde ne kadar yüksek maaş verilse de çoban bulunamadığı belirtiliyordu. Gündem olan video da biraz bunu kanıtlar nitelikte.

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"AYLIK 60 BİN TL"

Bir sosyal medya kullanıcısı, aracıyla giderken yolda gördüğü çobanla sohbet etti. Videoda çobanın aylık maaşının 60 bin TL olduğunu söylediği duyuldu.

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"GELİP SANA RAKİP OLACAĞIM"

Çobanın aylık 60 bin TL aldığını duyunca şaşkına dönen vatandaş "Oğlum ben bırakıyorum Ankara'yı. Geliyorum sana rakip olacağım" ifadelerini kullandı.

Çoban o bölgede çadırda kaldıklarını da söyledi.

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Videoda, araçtaki vatandaşlar, çobandan maaşının 60 bin TL olduğu cevabını aldıklarında "Yıllık mı, aylık mı?" diye de sormak zorunda kaldılar. Maaşının aylık 60 bin TL olduğunu öğrendiklerinde ise şaşırdılar.

Çoban videoda maaşlarının geçen sene biraz düşük olduğu bilgisini de ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çoban maaş
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